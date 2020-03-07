شانس و اقبال همراه شنا نیست/ مسابقات مجارستان از دست رفت

محسن سمیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم ملی شنا برای حضور در مسابقات کسب سهمیه آسیا گفت: شناگران حدود ۱۰ ماه تمرین پرفشار را تحمل کردند تا در مسابقات انتخابی المپیک حضور داشته باشند. قرار بود ابتدا در مسابقات ایتالیا و سپس رقابت‌های مجارستان و یا کرواسی شرکت کنیم که با توجه به شیوع کرونا رقابت ایتالیا لغو شد، مسابقات کرواسی نیز ملی شد.

وی ادامه داد: متاسفانه با فرا ملی شدن کرونا و شیوع در جهان روز سه‌شنبه متوجه شدیم تیم ملی را به مسابقات مجارستان هم نمی توانیم اعزام کنیم. نهایتا با مشورتی که با کادر فنی انجام دادیم تصمیم گرفتیم شناگران را هر چه سریع تر مهیا کنیم. ابتدا استراحت ۱۲-۱۳ روزه خواهیم داد.

مدیر فنی تیم‌های ملی شنا اظهار کرد: با کنسل شدن اعزام شناگران در حقیقت فرصت سنجش و ارزیابی ملی پوشان از دست رفت و مجبور هستیم پرونده این فصل را اینگونه ببندیم. تمرینات را برای پیک بعدی شناگران که اواخر خرداد ماه سال آینده است ادامه خواهیم داد. ملی پوشان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و نتایج خوب است.

سمیع زاده تاکید کرد: همانطور که سال گذشته گفتم اگر شناگران در ۱۰-۱۱ مسابقه با سطح کیفی خوب شرکت می کردند قطعا کسب سهمیه خواهند کرد اما شانس و اقبال همراه شنا نیست. شنا کماکان مظلوم است و امروز نیز به دلیل ویروس کرونا نمی توانیم به مسابقات برویم و برنامه ریزی ها به هم ریخت.

وی در پایان گفت: کماکان امیدوار هستیم تا در تیر ماه سال آینده اتفاقات خوبی رقم بخورد و انشالله تا آن زمان معظل و بلای ویروس کرونا بهبود یابد و کشور به روزهای خوبش بازگردد.