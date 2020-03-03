  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۸

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

دمای هوا در خوزستان ۳ تا ۵ درجه افزایش می یابد

دمای هوا در خوزستان ۳ تا ۵ درجه افزایش می یابد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: تا اواخر هفته شاهد روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز جمعه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی روز جاری نیز به دلیل وزش باد برای ساعاتی انتظار برخاستن گرد و غبار موقت در قسمت‌های جنوب غربی استان (آبادان، شادگان، ماهشهر) وجود دارد.

وی تصریح کرد: تا آخر هفته شاهد روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در استان خواهیم بود.

سبزه زاری عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ماهشهر با ۲۳.۴ گرم‌ترین و دهدز ۲.۴ درجه سردترین شهر استان خوزستان بوده‌اند.

کد مطلب 4869217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه