دمای هوا در خوزستان ۳ تا ۵ درجه افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز جمعه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: افزایش آلایندهها در شهرهای صنعتی استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: طی روز جاری نیز به دلیل وزش باد برای ساعاتی انتظار برخاستن گرد و غبار موقت در قسمتهای جنوب غربی استان (آبادان، شادگان، ماهشهر) وجود دارد.
وی تصریح کرد: تا آخر هفته شاهد روند افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما در استان خواهیم بود.
سبزه زاری عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ماهشهر با ۲۳.۴ گرمترین و دهدز ۲.۴ درجه سردترین شهر استان خوزستان بودهاند.
نظر شما