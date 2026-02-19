برگزاری نشست دوجانبه هیأت گمرکی ایران و روسیه با هدف تسهیل تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، نشست دوجانبه هیئت‌های گمرکی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف تسهیل تجارت با حضور حسن علیدوستی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، جمعی از مدیران ستادی و نمایندگان دفتر تخصصی در تهران برگزار شد.

در این نشست در راستای موافقت‌نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی فی‌مابین گمرک ایران و روسیه و تعاملات موجود در راستای توسعه همکاری‌های آموزشی و تسهیل سیر تشریفات و نظارت‌های گمرکی و پیرو اجلاس ادواری رؤسای کل گمرکات دو کشور و نشست‌های کارشناسی و رایزنی‌های در سطح دفاتر همکاری‌های بین‌الملل بحث و تبادل‌نظر شد.

در ادامه این نشست، گفت‌وگوی تخصصی در ارتباط با نحوه ارتقاء همکاری‌های گمرکی دو کشور و تدوین نقشه راه عملیاتی پیشبرد امور انجام گرفت.