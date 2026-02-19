به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان ابوذر شیرودی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به شرایط و چالش‌های موجود در صنعت حمل‌ونقل هوایی، اظهار داشت: با مشکلات شرکت‌های هواپیمایی آشنایی کامل دارم و سازمان هواپیمایی کشوری در این حوزه نقشی حمایتی و حاکمیتی ایفا می‌کند.

وی افزود: در راستای حمایت از صنعت هوانوردی، علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها و مشکلات موجود، موضوع نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی را به‌صورت جدی پیگیری کرده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای سفرهای پیشِ رو تصریح کرد: در پروازهای نوروزی ۱۴۰۵ لازم است شرکت‌های هواپیمایی، مدیریت و کنترل پروازها را به‌صورت منسجم در داخل مجموعه خود انجام دهند تا عملیات پروازی با نظم و کمترین چالش اجرایی شود.

وی همچنین بر لزوم همکاری شرکت‌ها در زمینه رعایت قیمت‌های متعارف بلیت تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با همراهی شرکت‌های هواپیمایی در حوزه نرخ‌گذاری، پروازهای نوروزی با موفقیت و رضایت‌مندی مسافران به انجام برسد.

کاپیتان شیرودی با اشاره به موضوع حقوق مسافر خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت جدی و سخت‌گیرانه، موضوع تأخیرات و کنسلی پروازها را پیگیری می‌کند و باید این موارد به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری نقش حمایتی خود را در قبال شرکت‌های هواپیمایی ایفا خواهد کرد، اما در عین حال بر اجرای دقیق مقررات و صیانت از حقوق مردم نیز اصرار دارد.

معاون سازمان هواپیمایی: پیگیر حل‌وفصل مسائل اساسی صنعت هوانوردی هستیم

در ادامه این نشست سید حمید رضا صانعی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در حالی که صنعت هوانوردی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان در حوزه‌های اقتصادی و مقرراتی مواجه است، با برگزاری جلسات مستمر با نهادهای ذی‌ربط، پیگیر حل‌وفصل مسائل اساسی این صنعت هستیم.

وی افزود: با فشارهای اقتصادی گسترده روبه‌رو هستیم و شرکت‌های هواپیمایی نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها، رشد قیمت سوخت، مالیات‌ها و عوارض متعدد بر بلیت هواپیما قرار دارند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: مالیات‌ها و عوارض متعدد به ایرلاین‌ها فشار می‌آورد

همچنین مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: بحث مالیات‌های مضاعف بر بلیت هواپیما و سوخت نیز در دستور کار قرار دارد و علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، برخی عوارض و تعرفه‌های متعدد که ذیل قوانین مختلف و از سوی دستگاه‌های گوناگون اعمال می‌شود، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است. از جمله این موارد می‌توان به عوارض مرتبط با گردشگری و همچنین عوارض ۵ یورویی جدید برای برخی مقاصد ورودی گردشگری اشاره کرد.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی با توجه به رکود بازار سفر، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ارزی ناشی از رشد نرخ دلار، خواستار همراهی بیشتر دولت شده‌اند. در حالی که تقاضای سفر کاهش یافته، هزینه‌های عملیاتی از جمله تأمین قطعات، سوخت و خدمات فنی افزایش چشمگیری داشته و ادامه این روند می‌تواند پایداری مالی شرکت‌ها را تهدید کند.