به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه هیأت امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت عنوان شد که ادغام مؤسسه با بنیاد رودکی اصلاً مطرح نیست و این موسسه ادغام نمی‌شود.

در این جلسه با حضور هیات مدیره و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت گزارش حسابرسی موسسه طبق اساسنامه بررسی شد و با تاکید بر فراهم کردن زمینه انتقال تجربیات هنرمندان پیشکسوت به نسل جوان، بر برنامه ریزی برنامه های سال آینده موسسه تاکید شد.

سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیات امنای موسسه هنرمندان پیشکسوت در این جلسه گفت: جلسات هیات امنای موسسه مطابق اساسنامه باید برگزار شود و هیات امنا به معنای مجمع عمومی است که تصمیمات آن طبق قانون اجرایی می شود.

محمدمهدی احمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی در این جلسه گفت: ضرورت دارد که در امور و مجموعه‌ها و مؤسسات هنری هم ضوابط و قواعد قانونی رعایت شود و هم روحیه فرهنگی، هنری هنرمندان مورد توجه قرار گیرد و این ۲ در کنار هم می‌تواند زمینه خدمات مؤثری را برای هنرمندان فراهم کند.

این جلسه با حضور سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس هیأت امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، علیرضا اسماعیلی نماینده فرهنگستان هنر، رضا پورحسین نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کوروش زارعی نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، ابراهیم صادقی‌فر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود فرهنگ نماینده معاونت امور هنری به عنوان اعضای هیات امنای مؤسسه و مهدی افضلی دبیر هیأت امنا و محمدمهدی احمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حوزه وزارتی و نماینده وزیر برگزار شد.

سید عباس عظیمی مدیر عامل، حسن ریاحی و محسن علی اکبری از اعضای هیات مدیره و همچنین بازرس قانونی و حسابرس مستقل موسسه و اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری نیز در این جلسه حضور داشتند.