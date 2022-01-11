مهدی مولایی مدیرعامل مؤسسه فهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در حکمی مهدی مولائی‌آرانی را به سمت مدیر عامل مؤسسه فهم منصوب کرد. مهدی مولائی‌آرانی پیش از این مدیر توسعه کسب و کارهای دیجیتال مؤسسه فهم (فرهنگ و هنر در محیط مجازی) بود.

این مدیر جوان در پی انتصاب اصغر امیرنیا به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استعفای او از مدیر عاملی مؤسسه فهم، به این سمت منصوب شد.

متن حکم محمدرضا بهمنی رئیس هیئت امنای مؤسسه فهم خطاب به مهدی مولایی آرانی به این شرح است:

«جناب آقای دکتر مهدی مولایی آرانی

سلام علیکم

با توجه به استعفای جناب آقای اصغر امیرنیا و به استناد بند الف ماده ۱۸ اساسنامه موسسه فرهنگ و هنر در محیط مجازی و در پی مصوبه مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۰ هیئت امنای موسسه، جنابعالی که به حمدلله از تعهد دانش و تجربه کافی در حوزه فعالیت های فضای مجازی برخوردار هستید به مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منصوب می شوید. اهم اولویت‌های موسسه در این دوره به این شرح ابلاغ می‌شود:

*پشتیبانی و تامین نیاز به بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور فعال در تولید و نشر محتوا و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در فضای مجازی

* کمک به اقدامات تحولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم در عرصه فضای مجازی

*نیازشناسی و توسعه سکو (پلتفرم)های بومی نوین برای گسترش تولید، عرضه، انتشار و مصرف محتوای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای

*شناسایی، شبکه‌سازی و تقویت کسب و کارهای فرهنگی نوین

* شناسایی و کاربست راهکارهای فناورانه به ویژه هوش مصنوعی در پایش و سالم‌سازی فرهنگی فضای مجازی

* تقویت و توانمندسازی ظرفیت نیروی انسانی همکار با تاکید بر استفاده از نیرو های جوان، خلاق و انقلابی

مزید توفیق جنابعالی در استمرار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ و تحقق اهداف فرهنگی کشور را از خداوند منان خواستارم. همچنین لازم می‌دانم از زحمات ارزشمند جناب آقای امیر نیا تشکر و قدردانی نمایم.

محمدرضا بهمنی

رئیس هیئت امنای موسسه فرهنگ و هنر در محیط مجازی»