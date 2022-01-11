مهدی مولایی مدیرعامل مؤسسه فهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در حکمی مهدی مولائیآرانی را به سمت مدیر عامل مؤسسه فهم منصوب کرد. مهدی مولائیآرانی پیش از این مدیر توسعه کسب و کارهای دیجیتال مؤسسه فهم (فرهنگ و هنر در محیط مجازی) بود.
این مدیر جوان در پی انتصاب اصغر امیرنیا به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استعفای او از مدیر عاملی مؤسسه فهم، به این سمت منصوب شد.
متن حکم محمدرضا بهمنی رئیس هیئت امنای مؤسسه فهم خطاب به مهدی مولایی آرانی به این شرح است:
«جناب آقای دکتر مهدی مولایی آرانی
سلام علیکم
با توجه به استعفای جناب آقای اصغر امیرنیا و به استناد بند الف ماده ۱۸ اساسنامه موسسه فرهنگ و هنر در محیط مجازی و در پی مصوبه مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۰ هیئت امنای موسسه، جنابعالی که به حمدلله از تعهد دانش و تجربه کافی در حوزه فعالیت های فضای مجازی برخوردار هستید به مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منصوب می شوید. اهم اولویتهای موسسه در این دوره به این شرح ابلاغ میشود:
*پشتیبانی و تامین نیاز به بخشهای مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور فعال در تولید و نشر محتوا و خدمات فرهنگی، هنری و رسانهای در فضای مجازی
* کمک به اقدامات تحولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم در عرصه فضای مجازی
*نیازشناسی و توسعه سکو (پلتفرم)های بومی نوین برای گسترش تولید، عرضه، انتشار و مصرف محتوای فرهنگی، هنری و رسانهای
*شناسایی، شبکهسازی و تقویت کسب و کارهای فرهنگی نوین
* شناسایی و کاربست راهکارهای فناورانه به ویژه هوش مصنوعی در پایش و سالمسازی فرهنگی فضای مجازی
* تقویت و توانمندسازی ظرفیت نیروی انسانی همکار با تاکید بر استفاده از نیرو های جوان، خلاق و انقلابی
مزید توفیق جنابعالی در استمرار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف فرهنگی کشور را از خداوند منان خواستارم. همچنین لازم میدانم از زحمات ارزشمند جناب آقای امیر نیا تشکر و قدردانی نمایم.
محمدرضا بهمنی
رئیس هیئت امنای موسسه فرهنگ و هنر در محیط مجازی»
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