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۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۲۸

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

انسان همواره در مسیر انتخاب است/حل مشکل مردم بهترین عمل در زندگی

انسان همواره در مسیر انتخاب است/حل مشکل مردم بهترین عمل در زندگی

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: انسان در طول زندگی همواره در مسیر انتخاب خوب و بد قرار دارد که باید در انتخاب اصلح دقت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی سه شنبه شب در دیدار با خانواده مرحوم دکتر محمدرضا فخر، پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به روایتی از بزرگان بیان کرد: بر اساس روایت بزرگان بین دو عمل خوب و بد فاصله زیادی وجودی داشته و انسان قدرت انتخاب دارد.

وی با بیان اینکه در نوعی از عمل اعم از گره گشایی و حل مشکلات مردم زحمت زیادی وجود دارد ولی اجرش باقی می‌ماند، افزود: آیت الله فاضل لنکرانی توصیه می‌کنند بعد از انجام واجبات، حل مشکلات مردم از تمام مستحبات بهتر است.

آیت الله عبادی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: لذات خیالی دنیایی نوعی دیگر از عمل بوده که لذت تمام می‌شود اما تبعات گناهش باقی می‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه هر انسان در هر صبح کارش انتخاب ورودی در عمل و کار روزانه‌اش است، گفت: اگرچه کار خدایی، کار مردمی و گره گشایی زحمت زیادی داشته اما به عنوان بهترین اعمال اجر زیادی هم به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید در انتخاب عمل مان دقت کنیم، افزود: باید دقت کنیم کاری که زحمتش تمام شود و اجرش باقی بماند را انتخاب کنیم نه اعمالی که شبیه خواب بوده و تنها گناهش باقی می‌ماند.

کد مطلب 4869565

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