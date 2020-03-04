به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا در یازدهمین جلسه کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیر دار با قدردانی از زحمات این کمیته در اقدام سریع و به موقع برای تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مراکز تحت پوشش این سازمان گفت: به لطف خداوند و همت شما عزیزان این اقدام مؤثر توانست تاکنون در پیشگیری از شیوع و گسترش این بیماری در همه مراکز تحت پوشش سازمان مؤثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی در ارتباط با پیشگیری از ویروس کرونا علاوه بر افراد تحت پوشش خود، اقداماتی را برای عموم مردم نیز انجام میدهد، افزود: یکی از این اقدامات مؤثر تقویت و اختصاص خط مشاوره تلفنی برای سامانه مشاوره ۱۴۸۰ سازمان بود که هر روزه به صورت رایگان برای مردم سراسر کشور مشاوره روانشناسی رایگان انجام میدهد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گروه سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان در ادامه بیان داشت: در حال حاضر گروههای پر خطر جامعه که به نوعی تحت پوشش ما هستند به عنوان گروههای حساس و پر ریسک محسوب میشوند که باید برای این قشر علاوه بر پیامهای بهداشتی و آموزشی اقدامات حمایتی لازم را نیز اتخاذ کرد.
وی با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز و اجرای سنتهای دیدوبازدید از بزرگان فامیل گفت: اکنون اجرای سنتهای گذشته میتواند به عنوان یک خطر برای سالمندان باشد که لازم است اقدامات آگاهی بخش به مردم از همین امروز مانند تشکیل کمپین و یا سایر برنامههای پیشگیرانه در دستور کار کمیته به عنوان روشهای جدید برای تکریم خانوادهها قرار گیرد.
وی در ادامه به نقش کودکان در انتقال این ویروس اشاره کرد و افزود: امروز باید مراقب کودکان بود چراکه میتوانند به عنوان زنجیره اصلی انتقال ویروسها از جمله ویروس کرونا باشند بنابراین بایستی مراقبت لازم جهت پیشگیری از ابتلای کودکان به ویروس کرونا نیز جدی گرفته شود. در همین راستا بود که مهدهای کودک و مدارس جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تعطیل اعلام شد که تاکنون بسیار مؤثر بوده است.
وی به طبقات ضعیف که در سطح جامعه حضور دارند اشاره کرد و بیان داشت: ضرورت دارد تا از گروههایی مثل کودکان کار، زباله گردها، معتادان متجاهر و … نیز برای پیشگیری از بروز و شیوع ویروس کرونا حمایتهای لازم در قالب ارائه بستههای آموزشی و بهداشتی صورت بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت خیریهها و مؤسسات غیردولتی نیز گفت: یکی از پایههایی که میتوان به آنها برای پیشگیری از کنترل ویروس کرونا تکیه کرد مؤسسات غیردولتی و خیریهها هستند تا به صورت ملی در سطح کشور بتوان این ویروس را مدیریت و کنترل کرد.
وی حفاظت از ۲۲ هزار نیروی سازمان و همکارانی که در خیریهها و مراکز، تصدی گری برنامههای مراکز را به عهده دارند را ضروری دانست.
قبادی دانا در ادامه از این کمیته خواست تا شرایطی فراهم شود که در صورت طولانی شدن مدت شیوع ویروس کرونا بتوان با اقدامات به موقع و برنامه ریزی های لازم آن را مدیریت و کنترل کرد.
ضرورت پایش و رصد لحظه به لحظه همه مراکز
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشکر از زحمات مراکز شبانه روزی تحت پوشش، کادر پزشکی، کارشناسان و همه همکاران این سازمان گفت: به لطف خداوند و اقدامات مؤثر انجام شده، خوشبختانه تا به امروز گزارشی از ابتلای یک نفر از افراد جامعه هدف ما به ویروس کرونا در مراکز ارسال نشده است. البته این به این معنا نیست که این امر اتفاق نخواهد افتاد و لازم است برای جلوگیری از آن یک رصد دائمی و لحظه به لحظه در مراکز از مددجو و پرسنل انجام شود تا اگر یک مورد مشکوک هم مشاهده شد طبق دستورالعملهای پیش بینی شده اقدامات لازم صورت گیرد.
قبادی دانا با تأکید بر استمرار اقدامات پیشگیرانه افزود: ضرورت دارد برای رصد لحظه به لحظه مراکز در استانهای سراسر کشور جلسات روزانه کمیته پیشگیری در ستاد ادامه یابد و جلسات هفتگی به با کمیتههای استانی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود.
وی با اشاره به ضرورت حضور اجباری برخی از افراد در مراکز شبانه روزی از کمیته خواست تا برنامههایی در قالب بستههایی برای نشاط، آموزش و حتی مسابقات غیرحضوری به صورت سراسری ارائه دهند.
برنامه ریزی برای حمایت از مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به بحث آسیب در کسب و کار گروههای تحت پوشش مثل مهدهای کودک و مراکز توانبخشی روزانه که به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت رسمی تعطیل شده اند گفت: یارانه مراکز روزانه حتی در صورت تعطیلی مطابق یارانه بهمن ماه پرداخت خواهد شد. همچنین جهت حمایتهای لازم به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد شد مهدهای کودک در لیست مؤسسات و بنگاههای مجموعه تولیدی و اقتصادی قرار گیرند.
قبادی دانا معافیت سه ماهه مالیاتی یا معافیت سه ماهه از پرداخت سررسید اقساط و جلوگیری فسق قرارداد از سوی مالکین را از جمله تسهیلاتی عنوان کرد که به عنوان پیشنهاد مطرح اما هنوز به تصویب نرسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه با اشاره به افزایش یارانه مراکز و تشکر از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد مستضعفان برای تهیه لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده برای معلولان ضایعه نخاعی، معلولان شدید و خیلی شدید گفت: تصویب افزایش حقوق ۵۰ درصدی پرسنل سازمان مصادف شد با شیوع ویروس کرونا که این امر موجب شد تا پرسنل با یک انگیزه و پتانسیل بیشتر فعالیت کنند.
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