اعلام نتیجه اولیه بررسی لایحه بودجه؛ هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نتیجه اولیه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در این شورا، هفته آینده اعلام می‌شود. ما این لایحه را بعد از ظهر روز گذشته (سه شنبه) دریافت کردیم و میان اعضای شورا توزیع و بررسی این لایحه از همان دیروز آغاز شد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر به طور طبیعی ایرادهایی به این لایحه وارد شود ادامه بررسی و رفع ایرادها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواهد بود؟ اظهار داشت: بله باید کمیسیون تلفیق ایرادهای احتمالی را برطرف و آن را به شورای نگهبان اعاده کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره روند بررسی لایحه بودجه در این شورا با توجه به مهلت ۲۰ روزه گفت: ما تلاش می‌کنیم که در نخستین فرصت ممکن نظرمان را در این باره اعلام کنیم و الزاماً منتظر ۲۰ روز مهلت، نخواهیم ماند.

کدخدایی در ادامه گفت: اذن مقام معظم رهبری، مربوط به مراحلی بود که در مجلس شورای اسلامی محل رسیدگی قرار گرفت اجازه‌ای که مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی است و از نمایندگان به طور غیرحضوری اخذ رای شد.

وی افزود: آنچه که در اذن معظم له آمده مربوط به مراحل رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است و ما هم در شورای نگهبان مراحل رسیدگی خودمان را خواهیم داشت، به ویژه سقف ۲۰ روز مهلتی که برای رسیدگی به این لایحه داریم.

تایید صحت انتخابات مجلس در ۳۷ حوزه انتخابیه دیگر

سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳۷ حوزه انتخابیه دیگر خبر داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته (سه شنبه) نیز از تایید صحت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۳۴ حوزه انتخابیه خبر داده بود.

صحت برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۵ حوزه انتخابیه تهران، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و فارس نیز در این شورا تایید شده است.

عباسعلی کدخدایی اسامی این ۳۷ حوزه انتخابیه را به این شرح اعلام کرد:

۱- تبریز، آذرشهر و اسکو

۲- اهر و هریس

۳- بناب

۴- کلیبر، خداآفرین و هوران

۵- هشترود

۶- ورزقان

۷- ارومیه

۸- بوکان

۹- ماکو و چالدران

۱۰- نقده و اشنویه

۱۱- لنگرود

۱۲- فریدن، چادگان و فریدون شهر

۱۳- نطنز و قمصر

۱۴- دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره

۱۵- تهران، ری، اسلامشهر و پردیس

۱۶- نهاوند

۱۷- سپیدان و بیضا

۱۸- اسفراین

۱۹- اهواز

۲۰- بهبهان و آغاجاری

۲۱- دشت آزادگان و هویزه

۲۲- شادگان

۲۳- شوشتر و گتوند

۲۴- آباده، بوانات و خرم بید

۲۵- لارستان و خنج

۲۶- لامرد و مهر

۲۷- ممسنی و رستم

۲۸- بافت و رابر

۲۹- کرمانشاه

۳۰- گرگان

۳۱- پلدختر

۳۲- دورود و ازنا

۳۳- تنکابن، رامسر و عباس آباد

۳۴- زنجان و طارم

۳۵- قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب

۳۶- شوشتر، چالوس و کلاردشت

۳۷- کوهدشت

سخنگوی شورای نگهبان افزود: صحت انتخابات دیگر حوزه‌های انتخابیه در جلسات هفته آینده این شورا بررسی و نتایج آن اعلام می‌شود.

کدخدایی گفت: با توجه به اعزام گروه‌های بازرسی به شماری از حوزه‌های انتخابیه، پس از دریافت گزارش‌های بازرسی درباره صحت انتخابات در این حوزه‌ها نیز اعلام نظر خواهد شد.