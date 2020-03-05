به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری در جریان دیدار فرماندار دلگان با وی اظهار داشت: دلگان یکی از گرم‌ترین اقلیم‌های استان و کشور است که با چاشنی باد و گردوغبار همراه است.

وی با بیان اینکه ایستگاه هواشناسی دلگان از نوع خودکار است و هنوز احداث اداره هواشناسی سینوپتیک آن تکمیل نشده است، گفت: آمار ثبت شده‌ای از وضعیت پدیده‌های خاکدار این شهر در دسترس نیست اما با توجه به قرارگیری این شهرستان در منتهی الیه کویر لوت و همجواری تالاب خشک جازموریان، این منطقه همواره تحت تأثیر ریزش گردوغبارهای ناشی از این مناطق است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همواره در طول سال وزش بادهای شمالی و جنوب غربی این منطقه را در بر می‌گیرد به طوری که محدوده‌ای بادخیز نیز بشمار می‌رود.

حیدری در بخش دیگری به آخرین وضعیت احداث اداره سینوپتیک شهرستان دلگان اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این مجموعه شمار ادارات هواشناسی استان به ۱۳ مورد می‌رسد.

مجتبی شجاعی فرماندار دلگان نیز در این نشست با اشاره به نقش هواشناسی در مدیریت بحران، عنوان کرد: در جریان سیل اخیر با هشدارهای به موقع و دقیق هواشناسی بحران به خوبی مدیریت شد و از وارد شدن خسارت جانی به هم استانی‌های عزیز جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه حجم بارش‌ها آنقدر زیاد بود که خسارت مالی اجتناب ناپذیر بود، گفت: می‌توان با برنامه ریزی های مناسب و اجرای مدیریت ریسک در آینده، خسارت‌های مالی پدیده‌های مخرب جوی را نیز به حداقل رساند.