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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

امارات: کمک‌خلبان فلای‌دبی قصد انجام حمله انتحاری با هواپیما را داشت

امارات: کمک‌خلبان فلای‌دبی قصد انجام حمله انتحاری با هواپیما را داشت

دادستان کل امارات مدعی شد که کمک‌خلبان عمانیِ شرکت «فلای‌دبی» قصد انجام حمله انتحاری با هواپیمای عازم تل‌آویو را داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادستان کل امارات روز جمعه مدعی شد که کمک‌خلبان عمانی شرکت هواپیمایی فلای‌دبی قصد داشت در حمله‌ای انتحاری، هواپیمای پرواز دبی به تل‌آویو را برباید و با آن به یکی از پایانه‌های فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل حمله کند.

به گفته دادستان کل امارات که خبرگزاری رسمی این کشور اظهارات او را منتشر کرده است، این حادثه قرار بود روز ۳۰ سپتامبر رخ دهد. وی مدعی شد که این نقشه با الهام از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طراحی شده بود، اما خلبان دیگر پرواز پیش از اجرای آن مانع کمک‌خلبان شد.

کد مطلب 6972756

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