پژمانفر: ایستادگی مردم هیمنه پوشالی استکبار را فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمان‌فر عصر جمعه در مراسم چهلمین روز شهادت محمدجعفر رادبوی و گرامیداشت شهدای جنگ اخیر در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان اظهار کرد: حضور پرشور و باانگیزه مردم وحدتیه در صحنه، پیامی روشن به جریان باطل و استکبار جهانی است که مردم با تمام توان پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و از فرزندان خود در این مسیر دریغ نمی‌کنند.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره وفاداری ملت ایران به دین و آیین الهی افزود: مردم ایران بیش از هفت ماه است که در صحنه حضور دارند و با ایستادگی و مقاومت جانانه از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت دشمنان تصریح کرد: دشمن در برابر ایستادگی و مقاومت مردم مستأصل شده و نمی‌داند چگونه با این وضعیت مواجه شود؛ از یک سو تهدید می‌کند و از سوی دیگر به دنبال راهی برای خروج از این شرایط با هزینه و آبروریزی کمتر است.

پژمانفر با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت گفت: به لطف الهی، رزمندگان ما در میدان حضور دارند و مجلس و دولت نیز در کنار مردم ایستاده‌اند. تلاش ما این است که در مسیری حرکت کنیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین می‌کنند و این مسیر، مسیر ایستادگی در برابر دشمن است.

تصاویر شهدا، پیام روشن مردم به دشمنان

وی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران هیمنه پوشالی استکبار را فرو ریخته است، ادامه داد: تصاویر شهدا که امروز در دست خانواده‌های معظم شهدا و مردم قرار دارد و در مساجد و محله‌ها دیده می‌شود، بزرگ‌ترین پیام برای دشمنان است؛ پیامی که نشان می‌دهد مردم در این مسیر از جان خود دریغ نمی‌کنند و با تمام وجود پای آن ایستاده‌اند.

پیگیری مشکلات مردم در دستور کار کمیسیون اصل نود

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور اعضای این کمیسیون در استان بوشهر اظهار کرد: امروز سومین روز حضور کمیسیون اصل نود در منطقه و استان بوشهر است و در این مدت تلاش کردیم مسائل و مشکلات مردم را شناسایی کنیم.

پژمانفر افزود: امیدواریم با همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، بتوانیم وظایف خود را در قبال مردم انجام دهیم و در مسیر خدمت‌رسانی به آنان گام برداریم.

وی در پایان با قدردانی از استقبال و همراهی مردم استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که مسئولان بتوانند وظایف خود را در خدمت به مردم به‌درستی انجام دهند.