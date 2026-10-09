خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: محوطه تاریخی غار کرفتو در شهرستان دیواندره عصر جمعه هفدهم مهرماه، حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ جایی که تاریخ دیرپای منطقه در کنار شور و نشاط مردم و نوای موسیقی، بستری برای برگزاری جشن مهرگان فراهم کرده بود.

حضور شهروندان از مناطق مختلف، هنرمندان و مسئولان استانی و شهرستانی در این مراسم، فرصتی برای بازخوانی یکی از آیین‌های کهن ایرانی و توجه دوباره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کردستان بود. غرفه‌های صنایع‌دستی نیز در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، بخشی از داشته‌های بومی منطقه را پیش چشم بازدیدکنندگان قرار دادند.

برگزاری دومین دوره جشن مهرگان در جوار غار کرفتو، علاوه بر پاسداشت سنت‌های دیرینه، بر ضرورت معرفی این اثر ارزشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه تأکید داشت.

کرفتو؛ میراثی که چشم‌انتظار ثبت جهانی است

استاندار کردستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین دوره جشن مهرگان در محوطه تاریخی غار کرفتو اظهار کرد: استقبال مردم از این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت کردستان برای میزبانی برنامه‌های فرهنگی و معرفی داشته‌های تاریخی استان است.

آرش زره‌تن لهونی افزود: برگزاری جشن مهرگان در کنار یکی از آثار ارزشمند تاریخی کردستان، زمینه آشنایی بیشتر مردم سراسر کشور با پیشینه فرهنگی، تاریخی و گردشگری این منطقه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت غار کرفتو و تلاش‌های صورت‌گرفته برای ثبت جهانی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، ادامه داد: انتخاب این محوطه تاریخی برای برگزاری جشن مهرگان با هدف جلب توجه بیشتر به این اثر و معرفی ظرفیت‌های آن انجام شده است.

استاندار کردستان با تأکید بر تداوم این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: استقبال مردم از جشن مهرگان، ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی را نشان می‌دهد و برگزاری آن در سال‌های آینده نیز دنبال خواهد شد.

افزایش اعتبارات کرفتو از ۵۰ میلیون به ۲۰ میلیارد تومان

فرماندار دیواندره نیز با اشاره به حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف در جشن مهرگان گفت: استقبال از این رویداد، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و علاقه‌مندی مردم به آیین‌های کهن ایرانی را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که مهمان‌نوازی مردم منطقه نیز به جذابیت آن افزوده است.

ناصح محمدخانی با تأکید بر اهمیت غار کرفتو به‌عنوان یکی از جاذبه‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی کردستان اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر از برنامه‌های مورد تأکید مدیریت ارشد استان است و می‌تواند به توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات مجموعه غار کرفتو از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزود: این افزایش اعتبار در راستای توجه بیشتر به ساماندهی و توسعه مجموعه و فراهم‌کردن زمینه معرفی بهتر آن در سطح ملی و بین‌المللی اهمیت دارد.

فرماندار دیواندره همچنین از انجام ۱۶ طرح مطالعاتی و پژوهشی در حوزه‌های دیرینه‌شناسی، زمین‌شناسی، اقلیم‌شناسی و تعیین حریم غار خبر داد و تصریح کرد: نتایج این مطالعات می‌تواند در شناخت دقیق‌تر ویژگی‌های غار و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آن و توسعه گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

محمدخانی با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره قدمت زمین‌شناسی غار کرفتو گفت: قدمت این غار بر اساس برخی برآوردها حدود هشت تا ۹ هزار سال عنوان شده است؛ موضوعی که اهمیت مطالعات تخصصی و حفاظت از این میراث ارزشمند را دوچندان می‌کند.

توسعه دیواندره در کنار ظرفیت‌های گردشگری

فرماندار دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۷۳ روستای دیواندره، ۴۲ روستا در سال‌های گذشته آسفالت شده بودند که ۳۸ مورد از آن‌ها در دوره دولت چهاردهم و مدیریت جدید استان آسفالت شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های راه‌سازی در مسیر کریدور غرب کشور افزود: بخشی از این مسیر به طول ۵۷ کیلومتر در محدوده شهرستان دیواندره قرار دارد و عملیات اجرایی آن در سه نقطه فعال است.

محمدخانی از احداث ۱۷ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در شهرستان خبر داد و عنوان کرد: اجرای این طرح‌ها در حوزه زیرساخت‌های آموزشی، دیواندره را بر اساس آمار اعلام‌شده در جایگاه نخست استان و رتبه ششم کشور قرار داده است.

وی تأکید کرد: توجه هم‌زمان به میراث تاریخی و گردشگری، توسعه راه‌ها، عمران روستایی و زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن شهرستان و بهبود شرایط زندگی مردم باشد.

پرونده ثبت جهانی کرفتو در مسیر تکمیل

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان در سطح ملی و بین‌المللی اظهار کرد: جشن مهرگان در جوار غار کرفتو یکی از رویدادهای ارزشمند فرهنگی استان است و باید به شکلی گسترده بازتاب پیدا کند تا مردم ایران و سایر نقاط جهان بیشتر با پیشینه تاریخی و تمدنی کردستان آشنا شوند.

محسن فتحی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ثبت جهانی غار کرفتو افزود: در مراسم سال گذشته نیز بر پیگیری جدی این موضوع تأکید شد و اقدامات لازم برای تحقق این هدف همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای پیشبرد پرونده ثبت جهانی اختصاص یافته است، تصریح کرد: یک تیم تخصصی مسئولیت تهیه و تکمیل پرونده را برعهده دارد و تلاش می‌شود این پرونده در آینده نزدیک برای طی مراحل بعدی ارائه شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه غار کرفتو در هویت تاریخی و فرهنگی کردستان خاطرنشان کرد: این اثر می‌تواند به یکی از محورهای مهم معرفی استان در عرصه جهانی تبدیل شود.

فتحی با یادآوری ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات گفت: تجربه ثبت جهانی هورامان نشان داد که معرفی بین‌المللی آثار تاریخی و فرهنگی می‌تواند شناخت از ظرفیت‌های کردستان را افزایش دهد و زمینه توجه بیشتر گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و طبیعی استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تکمیل پرونده و فراهم‌کردن مقدمات ثبت جهانی غار کرفتو با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود و تحقق این هدف می‌تواند گامی مهم در معرفی میراث تاریخی کردستان به جهانیان باشد.

جشن مهرگان در غار کرفتو، فراتر از یک گردهمایی فرهنگی، فرصتی برای پیوند دادن آیین‌های دیرینه با ظرفیت‌های گردشگری امروز کردستان بود؛ رویدادی که تداوم آن در کنار پیگیری ثبت جهانی این اثر تاریخی می‌تواند به تقویت جایگاه کرفتو در نقشه گردشگری کشور کمک کند.