لغو سفرهای نوروزی به ایلام/اسکان مسافر ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر پنشجبنه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: برای پیشگیری، کنترل و مقابله با کرونا مصوب شده است، پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در قالب کمپ، مدارس، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها و امثال آن، ممنوع است.

وی از مسافران نوروزی خواست که برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا به ایلام سفر نکنند.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: باتوجه به شیوع بیماری کرونا، برنامه‌های ستاد تسهیل مسافران نوروزی لغو شده و فعالیت این ستاد در ذیل ستاد پیشگیری و مبارزه با این بیماری و در جهت جلوگیری از ورود مسافران به استان در ایام نوروز سمت و سو می‌یابد.

استاندار ایلام بر استقرار اکیپ‌های طرح غربالگری و اجرای تست کرونا در مبادی ورودی استان تاکید کرد و گفت: در این طرح بدون هیچ ملاحظه‌ای از افرادی که به استان ورود می‌کنند تست کرونا گرفته می‌شود و کسانی که داری علائم این بیماری باشند باید تا اعلام نتیجه آزمایش به مدت ۱۴ روز قرنطینه شوند.