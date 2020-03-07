نوروز ۹۹ اصناف شیراز کشیک نوروزی نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود هاشمی شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اتاق اصناف مرکز استان فارس همکاری خود را با دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور مقابله و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ادامه خواهد داد، اظهار داشت: اصناف شیراز با محوریت اتحادیه‌های صنفی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند و تا کنون تصمیمی جهت تعطیلی صنوف گرفته نشده است و در این خصوص حتی تغییر ساعات فعالیت صنوف تابع دستورات دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های بالادستی مرتبط هستیم.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۵۱ مورد بهداشتی در بیش از ۱۰ مکاتبه کتبی از سوی اتاق اصناف مرکز استان فارس جهت ابلاغ به اعضا خصوصاً صنوف هدف شیراز از طریق اتحادیه‌های صنفی مرتبط ابلاغ شده است، ضمن تبریک پیشاپیش نوروز با عذرخواهی از هموطنان عزیز ابراز داشت: با توجه به مصوبات ستاد اجرایی دائمی خدمات سفر استان فارس و دستورات این ستاد در شهرستان شیراز مبنی بر محدودیت‌های سفر و تعطیلی مراکز گردشگری از جمله هتل‌ها، مسافرخانه و میهمانپذیرها در مرکز استان فارس این اتاق بر خلاف سنوات گذشته کشیک نوروزی ۹۹ اصناف شیراز نخواهیم داشت.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با بیان اینکه شیرازی‌ها میهمان نوازند و منتظر حضور میهمانان هموطن بعد از ریشه کن شدن بیماری کرونا و قرار گرفتن در وضعیت عادی هستیم، خاطرنشان کرد: البته کشیک اصناف شیراز جهت بحران‌های احتمالی و بلایای طبیعی همچون سیل پنجم فروردین ماه شیراز با دستگاه‌های مربوطه برقرار است و آمادگی هر گونه ارائه خدمات و کالا را به همشهریان خود در ایام نوروز دارند.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل ادامه همکاری اصناف شیراز در کمیته پیشگیری از شیوع بیماری کرونا اتاق اصناف مرکز استان فارس با دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های مرتبط همچون گذشته داریم از شهروندان علی الخصوص کسبه و بازاریان شیراز خواست ضمن اجتناب از هر گونه سفرهای غیر اضطراری در واحدهای صنفی خود، بیش از گذشته موازین بهداشتی را در واحدهای صنفی خود رعایت کنند.