اعزام ۳۰ نفر از طلاب در قالب کاروان جهادی به دهستان موگویی

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ نفر از طلاب در قالب کاروان جهادی به دهستان موگویی چهارمحال و بختیاری سفر کردند و و از نزدیک با مردم دیدار و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام دکتر مهدی طاهری مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با سفر به مناطق صعب العبور دهستان موگویی در جریان مشکلات مردم این منطقه قرار گرفت. در این سفر حجت‌الاسلام محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، حجت‌الاسلام حسن امیری مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری، مرتضی زمانپورمدیرکل بحران چهارمحال و بختیاری و برخی از گروه‌های جهادی طلاب و بسیج استان نیز وی را همراهی می‌کردند.

حجت‌الاسلام طاهری در این سفر پرکار و سخت، از روستاهای چین، صالح کوتاه، سوه، خویه، سرآقاسید و بیراهگان بازدید کرد و از نزدیک با مردم دیدار و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از پیگیری و حل مشکلات مردم خسته نخواهیم شد، گفت: ۳۰ نفر از طلاب استان در قالب کاروان جهادیِ باقرالعلوم علیه السلام به دهستان موگویی اعزام شدند.

حجت‌الاسلام دکتر مهدی طاهری افزود: گروه‌های اعزامی به این منطقه به دلیل بارش برف بسیار و مسدود شدن راه ارتباطی دهستان موگویی با مرکز شهرستان کوهرنگ، مجبور شدند برای حضور میدانی در روستاها و کمک به مردم آن مناطق از طریق راه ارتباطی استان اصفهان وارد این منطقه شوند.

وی گفت: نبود راه ارتباطی مناسب مهمترین مشکل مردم این منطقه است که متأسفانه پس از گذشت سال‌ها و پیگیری‌های مجدانه هنوز مسئولان نتوانسته‌اند به فکر چاره اساسی برای این مشکل باشند.

وی با اشاره به اینکه هر ساله با آغاز فصل زمستان به دلیل بارش شدید برف در این منطقه راه ارتباطی بیش از چهار هزار نفر از مردم استان با مرکز شهرستان و استان به صورت کامل برای چند ماه قطع می‌شود، افزود: به لطف الهی کارهایی انجام شده، اما به دلیل اینکه حجم کار بسیار بالا است باید به این مسأله نگاه ملی صورت گیرد تا مشکل مردم سریع حل شود.

حجت‌الاسلام طاهری از اعزام ۳۰ نفر از طلاب استان در این کار جهادی خبر داد و گفت: روحانیون و مبلغین در همه ی صحنه‌ها حضوری فعال دارند و میدان را خالی نگذاشته و نمی‌کنند که از این تعداد ۱۶ نفر معمم و ۱۴ نفر هم از طلاب حوزه‌های علمیه استان بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در مجموع ۱۵۰ نفر در این اردوی جهادی سه روزه حضور داشتند که در قالب شش گروه، کمک‌های ارسالی از رهبر معظم انقلاب را بین مردم این منطقه توزیع کردند.

وی گفت: این اقلام شامل مواد خوراکی و محصولات فرهنگی از جمله کتاب بود.

دهستان موگویی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در شمال‌غرب استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز این استان، با استان لرستان قرار دارد.

دهستان موگویی شامل ۱۵ روستا با جمعیتی در حدود چهار هزار و۵۰۰ نفراست. این دهستان دارای ۷۵۰ خانوار است و مرکز دهستان موگویی روستای خویه‌است.

این دهستان در شهرستان کوهرنگ در ارتفاعات و در منطقه‌ای که بیشترین بارش استان چهارمحال و بختیاری اتفاق می‌افتد قرار دارد.

روستاهای این دهستان از محروم‌ترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری و کشور محسوب می‌شوند و با کمترین امکانات و بیشترین مشکلات در حال زندگی هستند.

بارش شدید برف در زمستان سال جاری راه دسترسی دهستان موگویی را به شهرستان کوهرنگ و شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری را در فصل زمستان مسدود کرد و ارتفاع برف اجازه بازگشایی را به هیچ وجه نمی‌دهد.