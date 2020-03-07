۶۳ درصد بازنشستگان حداقل بگیرند/افزایش مستمری متناسب با تورم باشد

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال یکی از مهمترین مسائل و دغدغه‌هایی که اقشار مختلف بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تعیین میزان افزایش حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار و مشمولان سایر سطوح مزدی است به همین دلیل در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش قابل قبول مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۳ درصد از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند افزود: این افراد با توجه به مشکلات و مسائل عدیده درمانی و معیشتی به سختی روزگار می‌گذرانند و از آسیب پذیران محسوب می‌شوند.

رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ادامه داد: در نامه ارسالی به وزیر رفاه آمده است این قشر زحمت کش که در دوران اشتغال مدافع تولید و سازندگی کشور بوده و با هزاران امید و آرزو مواقع راستین و حافظ ذخایر و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی در ایام سخت بوده‌اند انتظار دارند در ایام بازنشستگی مستحق توجه باشند و مسئولان امر با اتخاذ تصمیم‌های منطقی و در عمل پشتیبان آنها در شرایط سخت باشند.

به گفته بیات، متأسفانه افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در سال‌های گذشته مبتنی بر تورم واقعی و نرخ بالای هزینه‌های زندگی نبوده است و افزایش چندین باره میزان تورم بسیاری از آنها را حتی در تأمین مایحتاج اولیه زندگی ناتوان کرده است.

وی با اشاره به اینکه از وزیر رفاه خواسته‌ایم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با واقعیت و تورم باشد اظهار داشت: بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط حساس تمهیداتی در نظر گرفته شود تا با لحاظ جمیع شرایط افزایش حقوق و مزایای جانبی مستمری این افراد متناسب با واقعیات و نرخ تورم واقعی جامعه در نظر گرفته شود تا با حفظ قدرت خرید آنها بخشی از مشکلات و تنگناهای معیشتی که روز به روز بر حجم آنها افزوده شده است جبران شود.