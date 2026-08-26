به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، توسعه فناوری و تبدیل دستاوردهای علمی به ظرفیت‌های اثرگذار اقتصادی و فناورانه، نیازمند ایجاد شبکه‌های همکاری فرامرزی و پیوند میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، متخصصان، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای علمی و فناوری است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای انتقال دانش، اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه بازارهای بین‌المللی فراهم کند.

در همین راستا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و شبکه نانوفناوری جهان اسلام (INN) با امضای این تفاهم‌نامه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای اسلامی برای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه گیاهان دارویی، طب ایرانی و فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی تأکید کردند.

این همکاری با هدف ایجاد و تقویت شبکه‌ای از بازیگران مؤثر در عرصه بین‌المللی، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل ارتباط میان مراکز علمی و تحقیقاتی و فراهم‌کردن بستر اجرای طرح‌ها و پژوهش‌های مشترک شکل گرفته است. تولید و تبادل محتوای آموزشی و علمی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کشورهای عضو شبکه‌های علمی جهان اسلام نیز از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

یکی از محورهای مهم این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت کمیته همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) است؛ نهادی که با تمرکز بر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی، انتقال فناوری، تقویت ارتباطات میان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و تسهیل اجرای برنامه‌های مشترک، می‌تواند به‌عنوان بستری برای گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این همکاری، شبکه نانوفناوری جهان اسلام نیز در تسهیل ارتباط ظرفیت‌های داخلی با شبکه‌های علمی و فناورانه بین‌المللی نقش‌آفرینی خواهد کرد. این ظرفیت می‌تواند به شناسایی شرکای علمی و فناورانه در کشورهای اسلامی، ایجاد مسیرهای همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی، تعریف پروژه‌های مشترک و تسهیل حضور محصولات و فناوری‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی کمک کند.

در این چارچوب، توسعه همکاری‌های بین‌المللی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی، به‌ویژه در پروژه‌های بین‌المللی، از طریق ظرفیت شبکه INN دنبال خواهد شد تا میان توانمندی‌های داخلی کشور در حوزه طب ایرانی، گیاهان دارویی و فرآورده‌های سنتی، گیاهی و طبیعی با شبکه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشورهای اسلامی پیوند مؤثرتری ایجاد شود.

این رویکرد علاوه بر تقویت دیپلماسی علمی و فناوری، می‌تواند زمینه را برای توسعه پژوهش‌های مشترک، تبادل دانش و تجربه، انتقال فناوری، ارتقای استانداردهای محصولات، شکل‌گیری همکاری‌های فناورانه و در نهایت توسعه بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی فراهم کند.

تفاهم‌نامه همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی و شبکه نانوفناوری جهان اسلام را می‌توان گامی در مسیر سازمان‌دهی ظرفیت‌های پراکنده علمی و فناورانه کشورهای اسلامی و تبدیل این ظرفیت‌ها به همکاری‌های عملیاتی و پروژه‌های مشترک دانست؛ مسیری که در صورت تداوم و توسعه، می‌تواند جایگاه دانش و فناوری ایرانی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی را در شبکه‌های علمی و فناورانه منطقه تقویت کند.