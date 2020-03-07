یک راهکار اساسی برای کنکور با تکنولوژی آموزشی حرف آخر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اکنون که کمتر از ۵ ماه تا روز کنکور زمان باقی است، افرادی وجود دارند که تا کنون مطالعه خوبی نداشته اند یا اصلاً برای کنکور درس نخوانده اند به خصوص دانش آموزان سال دوازدهم که تعدادشان کم هم نیست. این دسته از افراد با توجه به محدودیت زمان باید چه کاری انجام دهند؟ امروز در گزارش سری به دنیای کنکور خواهیم زد و کنکوری‌های عزیز را با یکی از بهترین مؤسسات آموزشی کنکور آشنا خواهیم کرد که فقط در ۲ ماه بتوانند پرونده آموزش کنکور خود را ببندند. شاید مطالعه کل کنکور در ۲ ماه باور کردنی نباشد اما به پیشرفت تکنولوژی این امر ممکن است.

احتمالاً الان برایتان جای سوال باشد که پیشرفت تکنولوژی چه ارتباطی با کنکور و آموزش دارد! خب اول تکنولوژی را تعریف کنیم. تکنولوژی به هر وسیله‌ای می‌گویند که انجام کارها را اسان تر کند. این تکنولوژی به دنیای کنکور و آموزش هم رخنه کرده و تنها مؤسسه در ایران که چنین آموزشی را در اختیار دانش آموزان کنکور قرار می‌دهد که یک سبک بسیار جدید است و در سال‌های اخیر افرادی مانند علیرضا مردانی با رتبه ۱۰ کنکور، روژین و هانا یاری با رتبه‌های ۱۲ و ۱۸، سجاد علیزاده با رتبه ۸۷ و افرادی مانند مجتبی سعادت پیشه بعد از ۱۳ سال دوری از کنکور توانست با این سبک آموزش به رتبه ۳۰۱ دست پیدا کند. برای آشنایی کامل با سبک تدریس و رتبه برترهای حرف آخر به وب سایت این مؤسسه مراجعه کنید.

۱۰۰ روز طلایی با پروژه ۶۰۴۰ حرف آخر

مؤسسه حرف آخر با منابع خودش داوطلبان را از هر منبع دیگری اعم از کتاب، کلاس و آزمون بی نیاز می‌کند؛ چراکه هر آنچه یک فرد برای پیمودن مسیر کنکور خود نیاز دارد در اختیار آنها قرار می‌دهد و دانش آموز دیگر نگرانی از بابت کامل نبودن منابع یا هرچیز دیگری ندارد. جدیدترین پروژه این مؤسسه ۶۰۴۰ نام دارد. پروژه‌ای که پرونده آموزش و تست زنی را در دو مرحله یکی ۶۰ روزه و دیگری ۴۰ روزه خواهد بست. پروژه ۶۰ اختصاص مطلق به آموزش دارد. در این مرحله داوطلب در یک بازه ۶۰ روزه با برنامه ریزی دقیق که در اختیار او قرار خواهد گرفت پرونده آموزش را خواهد بست و بهترین تدریس را به خود اختصاص خواهد داد که با تمامی سبک تدریس‌های قبلی متفاوت است.

بعد از اجرای برنامه ۶۰ روزه داوطلب وارد مرحله محک و مرور خواهد شد که یک بازه ۴۰ روزه را باید به این کار اختصاص دهد. ۲۰ آزمون جامع شبیه ساز کنکور در این مرحله در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت که کاملاً مشابه سوالات کنکور است و به همان سبک توسط برترین اساتید و طراحان کنکور کشور درست شده اند و در اختیار داوطلب قرار می‌گیرند و هر سال تطابق زیادی نیز با سوالات کنکور دارند و سوالات زیادی عین یا مشابه آنها طرح خواهد شد. اما تفاوت اصلی این آزمون‌ها با سایر منابع در مرور است و همزمان با هر آزمون یکبار کل دروس مرور خواهد شد که اتفاقی عجیب اما واقعی است. داوطلب با آزمون‌های حرف آخر دیگر به روش‌های کلاسیک و وقت‌گیر برای مرور نیاز ندارد و این موضوع بزرگترین ویژگی‌های پروژه ۶۰۴۰ حرف آخر است که با کلیک روی لینک کاملاً با آن آشنا خواهید شد.

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سوال درست و به جایی است؛ آیا همه افراد می‌توانند از این پروژه استفاده کنند یا مناسب عده‌ای خاص است؟ در پاسخ باید گفت که این پروژه محدودیتی ندارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند چه داوطلبی که امسال دوازدهمی است و چه فردی که ده‌ها سال مانند مجتبی سعادت پیشه از کنکور فاصله گرفته بوده. اما دلیل این ادعا به سبک تدریس در حرف آخر بر می‌گردد که دیگر تفاوتی در سطح داوطلبان وجود نخواهد داشت و همه می‌توانند برای ادامه مسیر از آن استفاده کنند و حتی داوطلبانی که پرونده دروس خود را قبلاً بسته اند به کمک بسته ۶۰۴۰ می‌توانند یک مرور طوفانی نیز داشته باشند و یکبار برای همیشه پرونده کنکور خود را ببندند. این پروژه از فیلم آموزشی، کتاب و آزمون تشکیل شده است و تمامی نیازهای دانش آموز را پوشش خواهد داد.

سوال بعدی که ممکن است به ذهن خطور کند در رابطه با کامل بودن این پروژه است که آیا کل دروس آموزش صفر تا صد دارد یا خیر! در پاسخ باید به سراغ بیست آزمون برویم. در قسمت آزمون‌های این مؤسسه تمامی سوالات کنکور ۹۸ وجود دارد و داوطلب برای اینکه بتواند به کل سوالات پاسخ دهد باید بر روی کل کتاب‌های درسی و منابع مسلط باشد و وجود این سوالات در آزمون‌های حرف آخر حاکی از آموزش کامل دروس بدون ناقصی در پروژه ۶۰ است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این پروژه حتماً به فروشگاه حرف آخر سری بزنید.

هم چنین حرف آخر برای اطمینان دادن به مخاطبان ۲۰ درصد پروژه ۶۰۴۰ را به صورت کاملاً رایگان در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد که می‌توانید از طریق تماس با مشاورین مجموعه آقای شایان مامندی، خانم حدیث قمری و خانم مریم فرزی یا ارسال عدد ۵ به سامانه پیامکی مؤسسه ۱۰۰۰۲۹۰۷ دریافت نمایید.

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