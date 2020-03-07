برگزاری کلاس تلویزیونی برای ۹۸ عنوان درسی شاخه نظری

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباس سلطانیان مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه انتخاب مدرسان در برنامه های آموزش مکمل که از صدا و سیما پخش می شود، گفت: به دلیل تنوع دروس دوره متوسطه و فنی و حرفه ای انتخاب معلمان ویژگی های خاص خود را داشته است. گروهی را تشکیل و با حساسیت و دقت بهترین معلمان که در جشنواره های الگوی تدریس با ما همکاری داشته اند و یا از سرگروهان آموزشی هستند را انتخاب کردیم. باید از معلمانی که مسئولیت تدریس را برعهده گرفتند قدردانی کنیم.

وی درباره روش های بازخوردی از تدریس معلمان گفت: در حوزه معاونت آموزش متوسطه مسیری را مشخص کردیم. برای تک تک درس ها دبیرخانه داریم و این دبیرخانه سرگروه دارد. به عنوان مثال دبیرخانه ریاضی ما در اصفهان است. تمام این دبیرخانه ها مکلف شدند که تدریس همکاران را ملاحظه و بر اساس شاخص های تعریف شده پیشنهادات خود را به ما اطلاع رسانی کنند تا نواقص را برطرف کنیم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش افزود: درباره نظرات دانش آموزان و خانواده ها نیز سامانه پیامکی از سوی شبکه آموزش معرفی شده و ما بازخوردها را دریافت می کنیم.

سلطانیان درباره اینکه چه تضمینی هست معلمان همین موارد را کار کنند و در همین مسیر حرکت کنند؟ گفت: اکنون در شاخه نظری چهار رشته ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی و معارف در سه پایه داریم و مجموع عناوین درس ها به ۱۸۲ عنوان درس می رسد. اینها به سه بخش تقسیم می شود تعدادی دروس مشترک همه شاخه ها و رشته ها است. برخی دروس بین دو رشته مشترک است. دسته سوم نیز دروس تخصصی هر رشته است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بر اساس این فرصت خوبی که رسانه ملی در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم باید به نکاتی توجه داشته باشیم. ما کار را از دهم اسفند شروع کردیم و ۳۰ عنوان برنامه را در این هفته پخش کرده ایم اما امکان پوشش همه دروس وجود ندارد. تعداد دروس تخصصی ۹۵ عنوان است. در شاخه کاردانش و فنی ۱۰۰۵ عنوان کتاب و استاندارد مهارتی داریم. ۲۲ عنوان دروس عمومی، ۵ عنوان شایستگی غیرفنی است و استانداردهای مهارتی کاردانش ۵۴۰ مورد است. هفته گذشته ۴ برنامه به این شاخه اختصاص پیدا کرد. دوستان ما اولویت بندی می کنند و دروس پایه مشترک را ارائه می کنند و وقتی وارد رشته های هنرستانی می شویم رشته های پرمخاطب و گسترده را انتخاب می کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی رشته های کاردانش ما خاص برخی استان ها هستند و بومی هستند گفت: از همکاران استانی درخواست کرده ایم با استفاده از شبکه های استانی این خلا را پر کنند. بسیاری شبکه های استانی به این امر ورود کرده اند. تکرار این برنامه ها نیز برای ما مهم است و بازپخش برنامه ها در تعمیق یادگیری کمک می کند.

وی ادامه داد: از فردا ۱۴ برنامه در یک روز داریم گفت: هشت برنامه در شبکه آموزش و شش برنامه در شبکه چهار سیما پخش می شود. هفت ساعت برنامه در روز فقط در اختیار شاخه نظری است و در انتهای هفته آینده برای ۹۸ عنوان درسی کلاس تلویزیونی برگزار می شود.

سلطانیان درباره اقدامات سودجویانه ای چون فروش لوح های فشرده آموزشی توسط برخی مدرسان کنکوری گفت: ما بارها سیاست خود را در این حوزه اعلام کره ایم و اعتقادی به این مسائل نداریم و تمرکز ما بر آموزش متن درس برای تمام دانش آموزان است. بیش از ۱۲ هزار مدرسه داریم و موظفیم آموزش را بر اساس استانداردها و معیارهای سازمان پژوهش ارائه دهیم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش افزود: این اقدامات سودجویانه به روند آموزش لطمه میزند وقتی فردی با روشی تبلیغ می کند که دانش آموزی تستی در کوتاه ترین زمان ممکن بزند معتقد نیست که مطالب باید عمقی فراگرفته شوند. اگر موسسات معتبری هستند که کار آموزشی دقیقی را انجام می دهند و رویکرد کنکوری ندارند در این ایام که همه کشور بسیج شده است وارد جریان آموزش شوند و تا پایان سال تحصیلی خدمات آموزشی را به صورت رایگان و با اولویت مناطق محروم زیر نظر آموزش و پرورش ارائه و توزیع کنند.

وی درباره نقش معلمان در این روند آموزشی گفت: هدف گذاری ما تداوم آموزش ها تا پایان سال تحصیلی است چه مدارس باز شود و چه نشود. اما آنچه مهم است نقش بی بدیل همکاران در سراسر کشور است که مسئولانه و جلوتر از ما حرکت کردند که تدریس میکنند، ان را ضبط کرده و در قالب فایل برای دانش آموزان ارسال میکنند. دبیران در خط مقدم آموزش هستند.