توافق مسکو- آنکارا به یاری فداکاری های ارتش سوریه حاصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بثینه شعبان مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه از توافق اخیر میان روسیه و ترکیه درخصوص ادلب استقبال کرد. وی اظهار داشت که این توافق به نفع سوریه و ارتش و ملت آن است.

مشاور سیاسی بشار اسد با بیان این مطلب افزود: توافق آنکارا و مسکو که اخیراً امضا شد بخشی از روند سیاسی، نظامی و دیپلماتیک است و به نفع سوریه است.

بثینه شعبان خاطرنشان کرد: این توافق به فضل و یاری ایثار و فداکاری های ارتش سوریه به دست آمد، نیروهایی که حدود بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع از اراضی تحت اشغال تروریستها را آزاد کردند و اجرای توافق سوچی در ادلب را به جریان انداختند.

وی در ادامه با بیان اینکه توافق امضا شده موقت است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به عدم پایبندی به توافق سوچی و هماهنگی کامل با رژیم صهیونیستی و آمریکا متهم کرد.

شعبان تصریح کرد: هماهنگی هایی که میان روسیه و سوریه وجود دارد دقیق و برنامه ریزی شده است، اعتماد کامل و متقابلی میان دو کشور وجود دارد. طرف روسی طی سالهای گذشته هم پیمان قابل اعتمادی برای سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم بوده است.