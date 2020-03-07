هوش مصنوعی به راننده خواب آلود هشدار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت «سیت» (Seat) مشغول توسعه فناوری هوش مصنوعی است که با خستگی رانندگان مقابله می کند و همزمان امنیت جاده ها را ارتقا می دهد.

«سیت» با همکاری شرکت اسپانیایی«آی سایت تکنولوژیز» مشغول توسعه سیستمی است که قابلیت بررسی باز بودن چشم راننده، زاویه دید و میزان پلک زدن و همچنین وضعیت سر او را دارد و به این ترتیب مشخص می کند راننده خواب آلود است یا خیر.

اگر مشخص شود راننده ای خواب آلود است یا حتی به دلیل توجه به موبایل حواسش پرت است، این سیستم پیام هشداری ارسال می کند.

فناوری درحال توسعه، قابلیت شناسایی راننده را دارد و می تواند ترجیحات او را در خودرو اعمال کند، مثلا صندلی در وضعیت مورد علاقه وی تنظیم و گرمایش و تهویه خودرو را براساس تنظیمات مورد نظر راننده مشخص کند.

«استفان لیجویک» مدیر بخش محصولات شرکت «سیت» می گوید: در کل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده ای در اروپا به دلیل خطای انسانی است. دلیل اصلی این امر نیز حواس پرتی و خستگی، سرعت بیش از حد و مصرف الکل و مواد مخدر است. ما مشغول بررسی راه حل هایی هستیم تا از غفلت رانندگان پشت فرمان خودرو جلوگیری کنیم تا به این ترتیب میزان تصادفات جاده ای کمتر شود.