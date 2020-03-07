فصل شکار در استان بوشهر پایان یافت/ برخورد با شکارچیان متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان موسوی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فصل شکار در استان بوشهر هماکنون به پایان رسیده و هرگونه شکار در سطح مناطق استان بوشهر ممنوع است.
وی به مأموریتهای پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر در طول فصل شکار اشاره کرد و ادامه داد: اعتبار پروانههای شکار صادره و ممنوعیت هرگونه شکار در مناطق تحت مدیریت محیطزیست و آزاد با سلاح شکاری پایان یافته است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بوشهر از توقیف ادوات شکارچیانی که اقدام به شکار غیرمجاز کنند خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر توقیف ادوات، شکارچیان غیرمجاز امکان اخذ پروانه شکار در سال بعد را نیز از دست میدهند.
وی اضافه کرد: با توجه به حضور پرندگان در تالابهای بوشهر و مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست تا پایان امسال و بازگشت آنها به سرزمینهای خود پس از اتمام دوره زمستانگذرانی هرگونه اقدام به شکار ممنوع اعلام میشود.
موسوی بیان داشت: ایجاد تعامل قانونمند با دوستداران محیط زیست که علاقهمند به همکاری نزدیک و کمک به حفظ حیاتوحش دارند از اولویتها و برنامههای یگان حفاظت محیطزیست محسوب میشود.
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