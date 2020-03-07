فرصت مجدد برای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۹ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از ۲۵ تا ۲۷ فروردین ماه سال ۹۹ برای ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات درنظر گرفته شد. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند و یا داوطلبانی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و کد پیگیری دریافت کرده اند ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام نتوانسته اند ثبت نام کنند و همچنین داوطلبانی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش در زمان یاد شده اقدام کنند.

داوطلبانی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و کد پیگیری دریافت کرده اند و یا دریافت نکرده اند باید درخواست خود را صرفاً از طریق سامانه http://sanjeshp.ir قسمت تماس با ما – دسته بندی: پشتیبانی سایت - به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کنند. واحد ذیربط پس از بررسی، حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه پاسخ لازم را ارائه خواهد کرد تا داوطلبان بتوانند در زمان اعلام شده ثبت نام کنند.

افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت و کد پیگیری دریافت کرده ولی به دلایل مختلف (به جز اتمام مهلت) قادر به ادامه ثبت نام نشده اند، کد پیگیری خود را به سامانه ارسال کنند. همچنین افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده ولی کد پیگیری دریافت نکرده باید کد پیگیری خود را از طریق درگاه پرداخت سداد، دریافت و سپس به سامانه ارسال کنند.

افرادی که بر اساس تذکر بند -۳-۱ دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت ثبت نام در آزمون باید از تحصیل انصراف داده و سپس ثبت نام کنند، می توانند تا تاریخ ۲۷ فروردین ۹۹ انصراف دهند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۹ در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه سال ۹۹ برگزار می شود.