آغاز پویش نهال به جای سبزه عید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طهماسبی، ضمن دعوت از همه شهروندان برای پیوستن به این پویش گفت: جلوگیری از هدر رفت هزاران کیلو غلات و حبوبات، به ویژه گندم و اسراف مقدار زیادی آب برای به ثمر رساندن این سبزه ها که در نهایت پس از ۱۳ روز در طبیعت رها شده و باعث آلودگی محیط زیست می شوند از جمله اهداف این پویش است.

وی با بیان اینکه، کاشت نهال های کوچک زیبا علاوه بر حفظ سلامت محیط زیست، سلامت و نشاط همه مردم را به دنبال دارد افزود: اگر هر خانواده ایرانی کاشت یک نهال کوچک را جایگزین کاشت سبزه عید نماید در کنار رونق بخشیدن به سفره هفت سین، علاوه بر جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی باارزش و با کاشتن این نهال ها در روز ۱۳ فروردین در طبیعت، می تواند به ایجاد و توسعه محیط زیستی پایدار کمک کند.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ از اختصاص فضایی ویژه کاشت این نهال‌ها در روز طبیعت، در منطقه ۲خبر داد و خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه ۲ فضای ویژه‌ای برای کاشت نهال‌های سفره هفت سین شهروندان در یکی از بوستان‌های این منطقه در نظر گرفته است که به زودی آدرس این محل را به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.