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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

وزیر میراث فرهنگی بر مرمت اصولی مسجد و قلعه بردستان تأکید کرد

وزیر میراث فرهنگی بر مرمت اصولی مسجد و قلعه بردستان تأکید کرد

بوشهر - وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر به استان بوشهر از مسجد تاریخی و قلعه بردستان بازدید و وضعیت حفاظتی و ظرفیت‌های معماری این دو اثر تاریخی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح جمعه در جریان این بازدید، بر ضرورت حفاظت از اصالت بناهای تاریخی و اجرای عملیات مرمتی بر اساس اصول فنی و مطالعات کارشناسی تأکید کرد.

وی دستورهای لازم برای پیگیری و اجرای مرمت فنی مسجد و قلعه بردستان را صادر کرد و خواستار شد اقدامات حفاظتی و مرمتی این دو اثر با بهره‌گیری از نظر متخصصان میراث‌فرهنگی انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به اهمیت هویت معماری و تاریخی بناهای ارزشمند جنوب کشور، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان دیر در مسیر حفاظت، احیا و بهره‌گیری شایسته از آثار تاریخی منطقه تأکید کرد.

کد مطلب 6965100

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