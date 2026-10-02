وزیر میراث فرهنگی بر مرمت اصولی مسجد و قلعه بردستان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری صبح جمعه در جریان این بازدید، بر ضرورت حفاظت از اصالت بناهای تاریخی و اجرای عملیات مرمتی بر اساس اصول فنی و مطالعات کارشناسی تأکید کرد.

وی دستورهای لازم برای پیگیری و اجرای مرمت فنی مسجد و قلعه بردستان را صادر کرد و خواستار شد اقدامات حفاظتی و مرمتی این دو اثر با بهره‌گیری از نظر متخصصان میراث‌فرهنگی انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به اهمیت هویت معماری و تاریخی بناهای ارزشمند جنوب کشور، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان دیر در مسیر حفاظت، احیا و بهره‌گیری شایسته از آثار تاریخی منطقه تأکید کرد.