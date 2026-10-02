روز طلایی کاروان ایران با چند اتفاق ویژه؛ ادامه رقابت با دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از امروز (جمعه ۱۰ مهر) وارد سیزدهمین روز این بازی ها شده است.

کاروان ورزش ایران در حالی وارد سیزدهمین روز بازی های اسیایی شده است که در روز یازدهم و در کشتی فرنگی به ترتیب توسط علیرضا عبدولی و مهدی بالی صاحب مدال طلا و برنز شد و در پایان این روز هم رضا علیپور کاروان ایران صاحب مدال نقره سنگنوردی در ماده سرعت کرد. بدین ترتیب کاروان ایران در پایان روز یازدهم با مجموع ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز در رده هفتم جدول توزیع مدالی قرار داشت اما در پایان این روز از حیث تعداد مدال و جایگاه شرایط بهتری پیدا کرد.

تکواندو، جودو، پدل، والیبال، واترپلو، تیروکمان، کشتی آزاد و جوجیتسو رشته هایی بودند که ورزشکاران کشورمان در آنها به رقابت با حریفان شان پرداختند. در جریان این روز کاروان ایران توسط امیرحسین زارع و محمد نخودی در کشتی ازاد و ساغر مرادی هم در تکواندو صاحب مدال تاریخی طلا شد و مجموع مدال های خود را به ۴۵ مدال شامل ۱۳ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز رساند.

با طلاهای کسب شده توسط این ورزشکاران، کاروان ایران از رکورد تعداد طلاهای بازی های اسیایی ۲۰۲۲ هانگژو عبور کرد ضمن اینکه در رقابت با هند و تایلند با یک پله صعود در جایگاه ششم ایستاد.

رقابت ورزشکاران کاروان ایران با این شرایط روز شنبه (۱۱ مهر) و در روز چهاردهم بازی های آسیایی ادامه پیدا می کند به این امید که همچنان بالاتر از تایلند بماند و از هند هم پیشی بگیرد.

عملکرد ورزشکاران ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

تیم ملی واترپلو فینالیست نشد

تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله نیمه‌نهایی نهایی مقابل ژاپن مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفت و با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ متحمل شکست شد و از صعود به فینال بازماند. این تیم باید اخرین دیدار خود را برای کسب مدال برنز برگزار کند. این دیدار روز شنبه برابر چین برگزار می شود. چین در مرحله نیمه نهایی برابر قزاقستان باخت و از صعود به فینال بازماند.

طلای تاریخی برای ساغر مرادی

در جریان رقابت های تکواندو و در مرحله یک چهارم وزن ۶۷- کیلوگرم،ساغر مرادی پس از استراحت در دور نخست، برابر تامیریس از کشور قرقیزستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرخله ساغر برابر وانگ وی‌چیا از چین تایپه قرار گرفت و با برتری مقابل این حریف فینالیست شد. او در دیدار نهایی برابر اوزودا از ازبکستان قرار گرفت وبا کسب پیروزی به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت. این نخستین طلای زنان تکواندو ایران در تاریخ بازی های آسیایی است.

زارع قهرمان سنگین وزن شد

امیرحسین زارع آزاد کار وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران در آغاز رقابت های کشتی ازاد بازی های آسیایی و در کمتر از ۳ ثانیه یاماموتو از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. زارع در این مرحله به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت‌ و در این کشتی هم‌ با یک‌ نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود. در مرحله نیمه نهایی زارع با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد. او در مبارزه نهایی هم برابر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. این دومین مدال و طلای کشتی آزاد در ناگویا است.

جدال تمام ایرانی برای برنز پدل

در ادامه مسابقات پدل بازی های آسیایی و در مرحله نیمه نهایی این بازی ها، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. پیش از این دیگر تیم پدل ایران با ترکیب امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی هم با متحمل شدن شکست برابر مالزی، از صعود به فینال بازمانده بود. بدین ترتیب دیدار رده بندی این رقابت ها تمام ایرانی خواهد بود و مدال برنز برای پدل ایران قطعی است.





کسب اولین مدال و طلای کشتی آزاد توسط محمد نخودی

در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین رفت و موفق شد در یک مبارزه یکطرفه حریفش را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد و به مرحله یک چهارم راه یابد. نخودی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل لی از کره جنوبی به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. در این مرحله نخودی با نتیجه ۳ بر صفر مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال راه یافت. در مبارزه نهایی، نخودی ۹ بر ۶ برابر هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. این اولین مدال کشتی ازاد است که به رنگ طلا شد.

عباس ابراهیم زاده به مدال نرسید

در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی و در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۹ کشتی‌گیر حضور دارند، عباس ابراهیم‌زاده بعد از استراحت در دور اول، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا رفت و در همان تایم اول ۱۱ بر صفر مقابل حریفش به پیروزی رسید ‌و راهی مرحله یک چهارم شد. او در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد. در ادامه این حریف هندی پیروز شد و بدین ترتیب ابراهیم زاده وارد جدول شانس مجدد شد. او در اولین مبارزه خود در گروه شانس مجدد، سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. ابراهیم زاده در مبارزه نهایی مقابل کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن ۳ به ۲ شکست خورد و از کسب مدال بازماند.

پایان کار چوپان در مسابقات جودو بدون مدال

در سومین روز از مسابقات جودو امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰کیلوگرم در اولین مبارزه خود به مصاف ویتشیکا بایت از کامبوج رفت و با ایپون کردن او به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. در ادامه و در اولین مبارزه شانس مجدد، چوپان به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت و به دیدار رده بندی رفت. او در این مرحله مقابل کیم جونگ هو از کره جنوبی باخت و از کسب مدال بازماند.

والیبال ایران فینالیست شد

تیم ملی والیبال در مرحله نیمه‌نهایی بازی های آسیایی و در رقابت با پاکستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز و به مرحله فینال راه پیدا کردند. شاگردان پیاتزا در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۱، پیروز میدان شدند.

ابوالفضل زندی سومین ناکام تکواندو

در وزن ۵۸- کیلوگرم مسابقات تکواندو، ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود «لویکجونی» از تاجیکستان را در دو راند پیاپی شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. زندی در این مرحله به مصاف «ترملین» از قزاقستان رفت و با متحمل شدن شکست از صعود به نیمه نهایی بازماند و حذف شد.

پدل ایران فینالیست نشد

در ادامه رقابت های پدل بازی های آسیایی و از مرحله نیمه نهایی ، تیم ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مقابل مالزی قرار گرفت. در این دیدار تیم ملی ایران با نتیجه ۲ به یک شکست خورد واز صعود به فینال بازماند. بدین ترتیب، تیم پدل ایران آخرین رقابت خود را برای کسب مدال برنز برگزار می کند.

حذف ساینا کریمی از مسابقات با آسیب دیدگی

در ادامه مسابقات تکواندو، ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم دور نخست به دیدار «وای لام» از هنگ کنگ رفت و با کسب پیروزی در این دیدار در دو راند متوالی راهی مرحله یک چهارم شد. در این مرحله او مقابل اوکاموتو از کشور میزبان قرار گرفت. وی در راند اول ۱۷ بر ۶ حریف ژاپنی را مغلوب کرد ولی در راند دوم ۱۰ بر ۳ بازنده شد تا کار به راند سوم بکشد. نماینده کشورمان در راند سوم با امتیاز ۳بر ۱ جلو بود که در پی رد و بدل شدن ضربات از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شدیدی شد ولی تلاش کرد به مبارزه ادامه دهد اما بدلیل شدت آسیب دیدگی نتوانست و درحالی‌که ۱۵ بر۶ عقب بود از دور رقابت ها کنار کشید و حذف شد.

حذف زودهنگام بختیاری از مسابقات تکواندو

در جریان رقابت های تکواندو و در وزن ۸۰- کیلوگرم، امیر سینا بختیاری برای انجام اولین مبارزه خود به مصاف ژیانگ از کشور چین رفت. وی در این مسابقه در راند اول در حالیکه از حریفش پیش بود در ثانیه های پایانی ۵بر۴ بازنده شد و در راند دوم نیز ۲ بر ۰ بازنده شد تا از دور رقابت ها حذف گردد.

کمانداران ریکرو به مدال نرسیدند

تیم ریکرو مردان با ترکیب صادق اشرفی، رضا شبانی و محمدحسین گلشنی در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل تیم هند شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران در دیدار رده‌بندی و برای کسب مدال برنز به مصاف تیم چین تایپه رفت اما این دیدار را با نتیجه ۶ بر ۲ واگذار کرد و موفق به کسب مدال برنز نشد.

پایان روز نخست مسابقات جوجیتسو بدون مدال برای ایران

در آغاز رقابت های جوجیتسو، پوریا طاهرخانی در وزن منهای ۹۴ کیلوگرم به مصاف نماینده ای از افغانستان رفت. این جدال در ۱۵ ثانیه ابتدایی ، با امتیاز عالی به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی طاهرخانی به مصاف مکسات تولندی جوجیتسوکار ۲۱ ساله قزاقستانی رفت و با شکست ۲ بر صفر او راهی جمع هشت نفر برتر شد. در این مرحله طاهرخانی «آلفرد رافائل آرلانو» از فیلیپین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.در این مرحله از رقابت ها طاهرخانی مقابل «پارک سونگ هو» از کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت، در این مرحله اما طاهرخانی برابر دیگر نماینده کره یعنی کیم هیدونگ راه به جایی نبرد تا روز اول برای جوجیتسوی ایران بدون مدال به پایان برسد.

بربط به فینال جودو نرسید

در ادامه مسابقات جودو مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف خوسلن اوتگونبایار از مغولستان رفت. در این مبارزه مریم بربط در همان لحظات ابتدایی مبارزه حریف خود را ایپون کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در این مرحله مریم بربط به مصاف «هونگتائوو» از چین که رنکینگ ۱۶ جهان را در اختیار دارد، رفت و در یک مبارزه برتر و نمایشی قابل تحسین حریف را ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. او برای رسیدن به فینال به مصاف «میزوکی سوگیمورا» از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف جلو بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد و باید برای مدال برنز مبارزه کند.

حذف نماینده تکواندو در مبارزات مجازی

رقابت‌های «تکواندو مجازی» برای نخستین‌بار در تاریخ بازی‌های آسیایی اجرا شد، در این مبارزه مجازی، امیر سینا بختیاری مقابل جسوربیک از ازبکستان قرار گرفت و موفق شد وی را طی دو راند پی در پی شکست دهد تا کار به راند سوم نکشد. در دومین مبارزه، بختیاری مقابل زانگ هان از سنگاپور قرار گرفت و در نهایت ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)