«خبرنگار» بهترین فیلم آکادمی ژاپن شد/برگزاری مراسم بدون مهمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم درام «خبرنگار» ساخته میچیهیتو فوجیی درباره یک خبرنگار زن جوان که به بررسی یک رسوایی در بالاترین درجات سیاست ژاپن می‌پردازد، برنده جایزه بهترین فیلم سال در چهل‌وسومین مراسم جوایز آکادمی ژاپن شد که روز جمعه در توکیو برگزار شد.

به خاطر نگرانی برای گسترش کروناویروس، هیچ مهمانی به مراسم دعوت نشده بود و هیچ رسانه‌ای در محل حضور نداشت تا مراسم برگزارشده در گرند هتل پرینس نیوتاکاناوا را پوشش دهد.

«خبرنگار» که بر پایه کتاب غیرداستانی ایسوکو موچیزوکی ساخته شده، سال گذشته در باکس‌آفیس هم فروشی غیرمنتظره داشت و توانست تابوی صنعت فیلم ژاپن علیه دراماتیزه کردن جنجال‌های واقعی سیاسی در فیلم‌های بازرگانی را بشکند.

شیم یون-کیونگ که نقش خبرنگار کره‌ای-ژاپنی داستان را بازی می‌کند، توانست جایزه بهترین بازیگر زن مراسم را از آن خود کند. توری ماتسوکازا که کنار او در نقش بروکراتی نقش‌آفرینی می‌کرد که خبرنگار از او به عنوان منبع استفاده می‌کند، بهترین بازیگر مرد مراسم شد.

فیلم «با تو در معرض هوا» ساخته ماکوتو شینکای که در سال ۲۰۱۹ به پرفروش‌ترین فیلم ژاپن تبدیل شد، توانست جایزه بهترین انیمیشن را از آن خود کند و گروه رادویمپس که موسیقی متن فیلم را تولید کرده بود جایزه بهترین موسیقی را به خود اختصاص داد. این فیلم که جولای پیش در توهو اکران شد، ۱۳۷ میلیون دلار فروخت.

کمدی محبوب «من را به سایتاما ببر» جایزه بهترین کارگردان را به هیدکی تاکئوچی رساند و یویچی توکوناگا هم برای همین فیلم جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد.

ماسامی ناگاساوا بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد و ریو یوشیزاوا به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شناخته شد. هر دو برای فیلم «پادشاهی» ساخته شینسوکه ساتو برنده شدند که یک پروژه اکشن تاریخی در چین باستان بود که بر پایه یک کمیک محبوب ساخته شد. این فیلم همچنین برنده دو جایزه تکنیکی شد و به این ترتیب با چهار جایزه، بیشترین تعداد جوایز را از آن خود کرد.

جایزه بهترین فیلم خارجی به «جوکر» با نقش‌آفرینی خواکین فینیکس رسید. این بازیگر برای این فیلم برنده جایزه اسکار هم شده بود.