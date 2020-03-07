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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲

در پی بروز بیماری کرونا در کشور انجام شد؛

تولید شیلد محافظ به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

تولید شیلد محافظ به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

شیلد محافظ با همکاری کانون دانشجویی هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پی بروز بیماری کرونا در کشور و ضرورت تجهیز کادر درمان و محافظت از مبارزان خط مقدم مقابله با این بیماری همه گیر در بیمارستان های دانشگاه، دانشجویان در کانون هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی اقدام به تولید شیلد محافظ کردند.

کانون هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کردند: دانشجویان و دیگر افرادی که تمایل به همکاری در این زمینه دارند می توانند با شناسه های شبکه های اجتماعی اعلام شده ارتباط برقرار کنند.

کد مطلب 4872226

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