تولید شیلد محافظ به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پی بروز بیماری کرونا در کشور و ضرورت تجهیز کادر درمان و محافظت از مبارزان خط مقدم مقابله با این بیماری همه گیر در بیمارستان های دانشگاه، دانشجویان در کانون هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی اقدام به تولید شیلد محافظ کردند.

کانون هلال احمر و بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کردند: دانشجویان و دیگر افرادی که تمایل به همکاری در این زمینه دارند می توانند با شناسه های شبکه های اجتماعی اعلام شده ارتباط برقرار کنند.