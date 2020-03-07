استقرار پایگاه تست کرونا در مسیرهای کوهنوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، آقامیر شهردار ناحیه کوهستان گفت: با توجه به اینکه به دلیل تعطیلی مراکز آموزشی در تهران و برخی شهرهای دیگر، عدهای از هموطنان به جای ماندن در منزل، به سمت مناطق کوهستانی شهر حرکت میکنند، به منظور پیشگیری از گسترش کرونا، با مشارکت هیئت کوهنوردی استان تهران در مبادی مسیرهای کوهنوردی گیتهای پایش سلامت ایجاد و از همه کوهنوردان و گردشگران تست کرونا گرفته میشود.
وی افزود: در درجه نخست از همه شهروندان میخواهیم که در منزل خود بمانند. امنترین مکان منزل خودشان است. حتیالامکان از سفرهای غیرضروری به ویژه به مناطقی که درگیر این ویروس هستند خودداری کنند و در صورت سفر با نیروهای حاضر در پایگاههای تست کرونا همکاری لازم را داشته باشند.
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