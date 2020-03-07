مستندسازی از بیمارستان کامکار قم/ جدال با کرونا تصویری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، جواد یقموری یکی از کارگردانان مجموعه مستندهای کوتاه مرتبط با موضوع کرونا گفت: حدود ۱۰ روز است که همراه با مهدی امینی دیگر کارگردان این مجموعه مشغول تصویربرداری از بیمارستان کامکار هستیم که نخستین بیمارستانی است که درگیر کرونا شد و خیلی زود ظرفیتش تکمیل و بیماران به بیمارستان‌های دیگر ارجاع داده شدند.

وی تصریح کرد: در این آثار مستند، تلاش پرسنل بیمارستان کامکار از پزشکان گرفته تا نیروهای خدماتی، همچنین نیروهای جهادی، بیماران و همراهانشان که همگی قهرمانان مبارزه با کرونا محسوب می‌شوند، به تصویر کشیده می‌شود.

یقموری با تاکید بر این که این مجموعه مستندها نگاهی امیدبخش دارند و در نهایت به صورت یک فیلم مستند بلند درخواهند آمد، عنوان کرد: ما در ابتدا تصمیم داشتیم مستندی بلند از این روزهای بیمارستان کامکار و موضوعاتی که پیرامون کرونا در آن شکل گرفته، تولید کنیم اما زمانی که تصویربرداری را شروع کردیم، متوجه کمبودها و فقدان‌ تولید آثار کوتاه در این زمینه شدیم؛ چرا که گزارش‌های رسانه‌ای در این باره وجود دارد اما مستندی تولید نشده است. به همین دلیل به تصویربرداری در قالب مستندهای کوتاه ادامه دادیم و تصمیم داریم در نهایت این مستندها را به یک اثر سینمایی تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی استان قم همراهی خوبی با ما داشتند و قصد داریم یکی از مجموعه‌های کوتاه تولید شده با موضوع طلاب جهادی را به زودی در فضای مجازی منتشر کنیم.

مهدی امینی دیگر کارگردان این مجموعه مستندها با اشاره به لحظات شیرینی که در کنار تلخی‌ها در این بیمارستان شاهدش هستند، گفت: گاهی کادر پزشکی، پرستاری، خدمات و نیروهای جهادی یادشان می‌رود که کرونا وجود دارد، چرا که در حین انجام وظیفه لحظات شیرینی هم در این بیمارستان شکل می‌گیرد.

وی لباس‌های یک شکل کادر اجرایی بیمارستان از ریاست تا خدمات برای مبارزه با کرونا را ایجاد کننده فضایی خاص دانست و افزود: این چهره‌های گمنام که تنها چشم‌هایشان مشخص است، خلق‌کننده لحظات شیرینی هستند که مقابل دوربین ما به تصویر کشیده می‌شود.

امینی در پایان گفت: ما بنا بر انجام وظیفه و بدون دعوت به این بیمارستان آمدیم و به فیلمبرداری ادامه می‌دهیم. حال نوبت مسوولان است که به دیده شدن این لحظات کمک کنند، چرا که این تصاویر ناب در شرایط فعلی مردم را آرام می‌کند. همان طور که ماسک و دارو این روزها امری ضروری است، تماشای این تصاویر امیدبخش از نخستین بیمارستان درگیر با کرونا هم ضروری به نظر می‌رسد.