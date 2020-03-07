چادرهای هلال احمر در مبادی ورودی یزد برای غربالگری کرونا مستقر شد

محسن حرازی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان یزد، چادرهای جمعیت هلال احمر استان در ورودی‌های استان مستقر شدند.

وی با اشاره به اینکه به رغم هشدارها و توصیه‌های مکرر برای عدم سفر به استان یزد، هنوز شاهد حضور مسافرانی هستیم که به یزد سفر کرده‌اند، افزود: لازم است در این شرایط حداقل مورد غربالگری قرار گیرند.

حرازی زاده، آموزش به این مسافران را نیز بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: شاید با آموزش بتوان تا حدی از مسائلی که ممکن است سفرها ایجاد کند و موج جدیدی از ویروس کرونا را وارد یزد کند، کاست.

رئیس جمعیت هلال احمر استان یزد خاطرنشان کرد: این چادرها توسط جمعیت هلال احمر استان یزد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و همکاری سپاه الغدیر و پلیس راهور استان یزد راه اندازی شده و نسبت به غربالگری، تب سنجی و آموزش مسافران اقدام می‌کند.