به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «لیلی با من است»، «مهمان مامان»، «مجردها»، «خدا نزدیک است»، «پیشونی سفید»، «بچه رو بگیر»، «هرگز دروغ نگو»، «هرگز دیر نیست ۲»، «آغازی دیگر»، «ستاره های خوب»، «جو موز فروش»، «قلقلک»، «معراجی ها»، «سرزنده در ۱۰۲ سالگی»، «پیش به سوی بانک»، «خواب سفید»، «شیدا»، «نورم خرس شمالی»، «کتاب جنگل ۲»، «کونگ فو یوگا»، «غول های پاکتی»، «دنیای مخفی آریتی»، «گلناز»، «زاپاس»، «جاده لغزنده است»، «ایستاده در غبار»، «ماشین ها ۱، ۲ و ۳»، «هوگو»، «پرواز»، «اسباب بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم»، «عملیات آجیلی»، «اژدهای پیت»، «پاچی دایناسور»، «جنجال در عروسی»، «بری زنبوره»، «کیوی پرنده»، «ارباب حلقه ها ۳ قسمت دوم»، «گلنار» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی، «سرنوشت شگفت انگیز امیلی پولان»، «سرقت طلایی»، «پدینگتون»، «سه روز بعد» و «خوب بد جلف»، «اسباب بازی های زمان»، «مدرسه پیرمردها»، «چارلز دیکنز: مردی که سرود سال نو را نوشت»، «احمق و احمق تر ۲»، «پدینگتون۲»، «مسابقه بزرگ»، «پیرمرد و اسلحه»، «نام و نام خانوادگی»، «کلیک»، «فیات سفید قسمت اول»، «استاد و فرمانده»، «فیات سفید قسمت اول و دوم»، «آوای گمشده»، «دیواره شمالی»، «تراست»، «برنده و بازنده» و «رودخانه ویند» از شنبه تا سه شنبه ۱۷ تا ۲۰ اسفند ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «لیلی با من است» به کارگردانی «کمال تبریزی»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۹:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه و جنگ می‌ترسد برای این که بتواند از صندوق قرض الحسنه صدا و سیما وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسد حوادث جالبی رقم می‌زند ...

«پرویز پرستویی»، «محمود عزیزی»، «شهره لرستانی»، «رحمان باقریان»، «مهدی فقیه»، «هدایت الله نوید» و «حسین معلومی» در فیلم سینمایی «لیلی با من است» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «مهمان مامان» به کارگردانی داریوش مهرجویی یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۹:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در آستانه ورود مهمانان، مادر دستپاچه و نگران است. با وجود تلاش او برای آماده کردن شرایط، وضعیت آشفته ای حاکم است. هنوز پدر نیامده و هر لحظه ممکن است خواهرزاده مادر و نوعروسش سر برسند. دقایقی پس از ورود پدر (یدالله)، مهمانان سر می رسند و این تازه آغاز ماجراست. یدالله خاطرات خصوصی زندگی اش را بدون ملاحظه برای عروس و داماد بازگو می کند و اصرار او بر ماندن مهمانان، مادر را کلافه کرده، چون در خانه وسایل پذیرایی وجود ندارد. امیر پسر کوچک خانواده که برای جا به جا کردن ماشین پسرخاله بیرون رفته، دیر می کند و خبر می رسد که مسافر سوار کرده است! صدیقه زن حامله ای است در همسایگی آنها، پس از دور ریختن مواد مخدر شوهر معتادش یوسف کتک سختی از او می خورد و پسرخاله که مادر مدام او را جناب سرهنگ خطاب می کند، با «یوسف» درگیر می شود و ...

«گلاب آدینه»، «پارسا پیروز فر»، «امین حیایی»، «نسرین مقانلو» و «حسن پورشیرازی» در این فیلم هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «مجردها» به کارگردانی اصغر هاشمی، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۹:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

«مجردها» داستان سه جوان به نام های «منوچهر»، «شاهکار» و «امیرحسین» است که برای رسیدن به آرزوهایشان تصمیم می گیرند برای کار به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بروند اما با دزدیده شدن پول‌های شان ، زندگی آنها تغییر می‌کند و ...

«محمدرضا فروتن»، «مریلا زارعی» و «مجید صالحی» در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خدا نزدیک است» به کارگردانی علی وزیریان، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۹:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: رضا با موتور مسافرکشی می‌کند. او در نگاه اهالی، شیرین‌عقل است! لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از سلامت کامل ذهنی است. در نزدیکی محل زندگی رضا، روستای کوچکی است که بخشی از جاده آن در مسیر سیل ویران شده است. اهالی برای تردد به آنجا ناچارند با موتورهای مسافرکش و از راه جنگلی عبور کنند. در همین ایام لیلا معلم جدید روستا از راه می‌رسد و برای رفتن به مدرسه ناچار می‌شود با موتور سفر کند ...

«بابک حمیدیان» و «الناز شاکردوست» در فیلم سینمایی «خدا نزدیک است» بازی کرده اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «پیشونی سفید» به کارگردانی «سیدجواد هاشمی»، شنبه ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم داستان «آهوی پیشونی سفیدی» است که به همراه پدر خود در جنگل زندگی می کند. از دست بداخلاقی های پدر به ستوه آمده و تصمیم می گیرد به همراه «عجوزه» به شهر آرزوها سفر کند. با دور شدن از خانه و خانواده ماجراهایی برای او پیش می آید ...

«امین حیایی»، «محمدرضا شریفی‌نیا»، «امین زندگانی»، «نیلوفر خوش‌خلق» و «ترلان پروانه» در فیلم سینمایی «پیشونی سفید» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «بچه رو بگیر» به کارگردانی «بارت فرندلیچ»، یک شنبه ۱۸ اسفندماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم با بازی «کریستین استیوارت»، «کربین بلو» و «ماکس تیئریو» داستان یک خانواده پرجمعیت را به تصویر می‌کشد که پدر خانواده به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه پا در هنگام صخره‌نوردی نیاز به عمل جراحی دارد که این عمل هزینه بالایی دارد به‌گونه‌ای که فرزندان این خانواده برای تهیه مخارج جراحی پای پدرشان تصمیم به سرقت از بانک می‌گیرند که طی این موضوع ماجراهایی به وقوع می‌پیوند.

فیلم سینمایی «هرگز دروغ نگو» به کارگردانی «داگ بیلیچ»، یکشنبه ۱۸ اسفندماه ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی «دن گِلِن» و «ژاکلین اولیور» خواهیم دید: «هارولد» پسر بچه ای است که همراه خانواده اش به شهری جدید نقل مکان کرده و نتوانسته با هم مدرسه ای هایش ارتباط درستی برقرار کند. وی که از سوی برخی از آنها مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، به دروغ به آنها می گوید که پدرش یکی از اعضای مافیا و فردی بسیار خطرناک است و شواهد هم به گونه ای پیش می رود که همه مردم شهر به چشم عضو مافیا به خانواده «هارولد» نگاه می کنند. پس از این ماجرا، تمام هم مدرسه ای های «هارولد» به افرادش تبدیل می شوند و او از این رابطه شاد و خوشحال است. در همین زمان گروهی از خلافکاران که این شایعات را باور کرده‌اند، پدر را برای به قتل رساندن شخصی استخدام می کنند و ...

فیلم سینمایی «هرگز دیر نیست ۲» به کارگردانی «جیاکومو کامپیوتی»، یکشنبه ۱۸ اسفندماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی «کلادیو سانتاماریا»، «نیکول گریمادو» و «لورنزو گوئیدی» درباره آموزگار ایتالیایی به نام «آلبرتو مانزی» است که تدریس خود را از کانون بازپروری جوانان شروع کرده و به دلیل موفقیتی که در آنجا کسب می‌کند، به سمت استاد یاری در دانشکده تعلیم و تربیت برگزیده می‌شود. وی بعد از پنج سال، از آنجا انصراف داده و در مقطع ابتداییِ یک مدرسه شروع به کار می‌کند. او به دلیل شیوه بدیعی که در کار با دانش آموزان به کار می‌برد، بارها از سوی مدیر مدرسه مورد توبیخ قرار می‌گیرد و ...

فیلم سینمایی «آغازی دیگر» به کارگردانی «جان کنت هریسون»، دوشنبه ۱۹ اسفندماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی «اِلا بالن تاین»، «مارتین شین» و «سارا باتس فورد» داستان «آن شرلی» دختر بچه ای یتیم است که با اشتباه پرورشگاه به جای یک پسر بچه سر از خانه «ماریلا» و «ماتیو» درآورده است. «ماتیو» که پیرمردی مهربان است، دوست دارد «آنی» در خانه آنها بماند اما خواهر او، «ماریلا» زنی سختگیر است که می خواهد «آن شرلی» را به پرورشگاه برگرداند که ...

فیلم سینمایی «ستاره های خوب» به کارگردانی «جان کِنت هریسون»، سه شنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی «اِلّا بالِنتین»، «سارا بوتس فورد» و «مارتین شین» در مورد «آن شرلی» است که به همراه «مَتیو» به جنگل رفته، متوجه می شود که او به طور ناگهانی دچار فراموشی شده و در فرصت مناسب آن را به «مریلا» می گوید. همچنین معلم بداخلاق و سختگیر «آقای فیلیپس» از مدرسه ِ«اِون لی» می رود و به جای او معلم جدید خانم «اِستِیسی» با رفتارهای نوگرانه جایگزین می شود که باعث شعف «آن» و دوستانش می شود. «مریلا» برای آشنایی بیشتر خانم معلم را به یک مهمانی عصرانه دعوت می کند، و آن به طور ناخواسته باعث یک خرابکاری در مهمانی می شود که ...

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «جو موز فروش» به کارگردانی «استنو»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۲ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «باد اسپنسور»، «مارینا لانجر» و « ماریو اسکارپیتا» خواهیم دید: «جو»ی موز فروش مردی با قلب پاک است که کارش را از طریق معاوضه چیزها با موز می گذراند. او تعداد زیادی بچه را تحت سرپرستی خود دارد و در یک جزیره دورافتاده با مردم بومی آن زندگی ساده و صمیمی را می گذراند. تا این که مردی به نام «سم مورنو» که خود را نماینده شرکت «تورسییو» معرفی می کند ادعا دارد که از طرف رئیس خود «تورسییو» مامور است تا تمام معاملات موز را در جزیره تحت کنترل بگیرد و ...

فیلم سینمایی «قلقلک» به کارگردانی «مسعود نوابی»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

«قلقلک» داستان ۲ آدم آسمان‌جل است که تصمیم می گیرند یک داور بین‌المللی فوتبال را بدزدند و در این میان اتفاقاتی برای آنها رخ می‌دهد.

«بیژن امکانیان»، «شقایق فراهانی»، «سیامک انصاری»، «رضا شفیعی جم»، «سحر ولدبیگی»، «الیزابت امینی»، «ساعد هدایتی»، «ابراهیم آبادی»، «سیاوش قاسمی» و «بهمن هاشمی» در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

فیلم سینمایی «معراجی ها» به کارگردانی «مسعود ده نمکی»، یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: «محمد» جوانی است که شوق رفتن به جبهه را دارد، اما با مخالفت‌های سرسختانه پدرش مواجه می‌شود و پدر برای رفتن او به جبهه شرط‌های عجیب و غریب می‌گذارد تا این که «محمد» شبانه از خانه فرار کرده و به جبهه می‌رود و پدر برای بازگرداندن او راهی منطقه می‌شود ...

«برزو ارجمند»، «رضا رویگری»، «حمید لولایی»، «اکبر عبدی»، «محمدرضا شریفی‌نیا»، «مهران رجبی»، «غلامحسین لطفی»، «نیما شاهرخ شاهی»، «کامران تفتی» و «سیدجواد هاشمی» در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «سرزنده در ۱۰۲ سالگی» به کارگردانی «آمش شاکلا»، یک شنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «آمیتاب باچان»، «ریشی کاپور»، «جیمیت تریودی» و «ویجای راز» خواهیم دید: پیرمردی به نام «دتاترایا واخری» که ۱۰۲ سال دارد، می خواهد رکورد پیرترین مرد دنیا را به نام خودش ثبت کند. او با رفتارش پسرش «ببولال» از دست خود عصبانی می کند و ...

فیلم سینمایی «پیش به سوی بانک» به کارگردانی «جین گیرالت»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۲ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «لوئیس دو فونس» و «ژان پیر ماریله» خواهیم دید: «ویکتور گارنیر» بر اثر یک سرمایه گذاری نادرست در بانکی که روبروی مغازه اش است تمام سرمایه خود را از دست می دهد و به ناچار تصمیم می گیرد از مغازه خود یک تونل به طرف بانک بزند که ...

فیلم سینمایی «خواب سفید» به کارگردانی «حمید جبلی»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم «خواب سفید» درباره شاگرد یک مغازه تزئیناتی سفره عقد و عروسی به نام «رضا» است که به مانکن های مغازه عشق می ورزد و عشق «معصومه» را نادیده می گیرد.

«حمید جبلی»، «صغری کریمی»، «الیزابت امینی» و «یوسف پشندی» در این فیلم هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «شیدا» به کارگردانی «کمال تبریزی»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره «فرهاد» است که در جنگ مجروح شده و موقتاً بینایی اش را از دست داده، به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام «شیدا» از مشاهده مقاومت «فرهاد» در تحمل درد شگفت زده می شود و به تدریج می فهمد که می تواند با تلاوت قرآن، التیام بخش او باشد. مراقبت «شیدا» از «فرهاد» به مرور پیوندی عاطفی بین آنها ایجاد می کند که با مرخص شدن ناگهانی «فرهاد» از بیمارستان منجر به جدایی شان می شود. «فرهاد» در جستجوی «شیدا» به جبهه بر می گردد، ولی جنگ تمام می شود و جستجو را دشوار می کند. «فرهاد» به اصرار پدر و مادرش با دختری پولدار عقد می کند که ...

«لیلا حاتمی»، «پارسا پیروزفر» و «محمدرضا شریفی نیا» در فیلم سینمایی «شیدا» بازی کرده اند.

شبکه پنج سیما

فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی» به کارگردانی «ریچارد فین»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی «اندرو توث»، «مایا کای» و «آلن مریوت» آمده است: «نورم» یک خرس قطبی است که سلطان حیوانات است و همه به حرف های او گوش می دهند او با چند نفر از دوستانش برای دعوتی که به شهر نیویورک شده می روند و در آنجا شهردار با او خیلی خوب برخورد می کند و به او جوایزی هم می دهند. ولی بعد معلوم می شود که از فیلم مصاحبه ای که از او شده سواستفاده کرده اند و او را یک دزد بانک معرفی کردند حالا «نورم» به دنبال پولی که در واقع خود شهردار عامل دزدیدنش بوده است می رود و ....

انیمیشن سینمایی «کتاب جنگل ۲» به کارگردانی «استیون ترینبرث»، یک شنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش می‌شود.

این انیمیشن داستان زندگی کودکی است که از ابتدا در جنگل چشم باز کرده و حالا می خواهد که خانواده اش را بیابد که با مشکلات زیادی روبه رو می شود.

فیلم سینمایی «کونگ فو یوگا» به کارگردانی «استنلی تانگ»، یک شنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «جکی چان»، «دیشا پاتانی» و «امیرا دستار» خواهیم دید: «جک» استاد باستان شناسی چین مامور یافتن گنجی می شود که در دوران باستان و در یک جنگ تاریخی در هند ناپدید شده است. او با تیم خود وارد یک غار دورافتاده می شوند و یک الماس بزرگ پیدا می کنند که گویا کلید اصلی رسیدن به گنج است. اما ناگهان آنها مورد حمله قرار می گیرند و الماس به سرقت می رود. پس از مدتی متوجه می شوند این الماس قرار است در دبی به حراج گذاشته شود. «جک» با کمک یکی از دوستان ثروتمندش در این حراج شرکت کرده و موفق به خرید الماس می شوند اما ...

انیمیشن سینمایی «غول های پاکتی» به کارگردانی «گراهام آنابل»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: «اسنچر» می خواهد با از بین بردن غول های پاکتی که هیچ آزاری ندارند کلاه سفید مورد علاقه اش را به دست بیاورد که نشان قدرت است . «اگز» پسر دانشمندی است که مردم فکر می کنند که مرده ولی او سال ها است که پیش غول های پاکتی زندگی می کند و ...

انیمیشن سینمایی «دنیای مخفی آریتی» به کارگردانی «هیروماسا یانبایاشی»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: «شو» پسر نوجوانی است که بیماری قلبی دارد و باید هر چه زودتر عمل قلب کند. مادرش به یک ماموریت فوری رفته و مادر بزرگش او را به خانه قدیمی خود می برد. «شو» آدم کوچولویی به نام «آریتی» را می بیند. «آریتی» با پدر و مادرش در یک قسمت از خانه زندگی می کنند و تا به حال به جز پدر بزرگ «شو» هیچ کس آنها را ندیده است. پدر «آریتی» متوجه می شود که «شو» دخترش را دیده است و احساس خطر می کند، آنها تصمیم می گیرند که خانه را ترک کنند ولی «شو» می خواهد به آنها کمک کند و خانه عروسکی که پدربزرگش برای آدم کوچولو ها ساخته را جایگزین خانه آنها می کند و ...

شبکه شما

فیلم تلویزیونی «گلناز» به کارگردانی «محمود معظمی»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: «گلناز صارمی» دختر بچه‌ای است که در کودکی پدر خود را از دست داده و با مادرش در ملایر زندگی می‌کند. مادرش که یک بیوه جوان است قصد دارد تا با یکی از دوستان برادر خود به‌نام «حبیب آقا» ازدواج کند، اما «گلناز» با این وصلت مخالف است چون فکر می‌کند که «مهرداد صارمی» بازیگر معروف سینما پدر اوست! یک روز «مهرداد صارمی» در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور می‌یابد تا پاسخگوی سوالات طرفداران خود باشد. «گلناز» به برنامه زنگ زده و روی آنتن زنده خود را دختر «مهرداد صارمی» معرفی می‌کند و از او می خواهد که برای دیدارش به ملایر سفر کند که ...

«شهرام قائدی»، «متین ستوده» و «عسل مردی» در فیلم تلویزیونی «گلناز» هنرنمایی کرده اند.

فیلم سینمایی «زاپاس» به کارگردانی «برزو نیک‌نژاد»، یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک تیم فوتبال متعلق به اهالی شهر «رامیان» که در دسته سوم کشور فعالیت داشته به دسته دوم صعود می‌کند. «سعید» از بازیکانان این تیم است که در آخرین لحظات بازی آخر دچار مصدومیت تاندون پا می‌شود و سلامتی‌اش به خطر می‌افتد ...

در این فیلم سینمایی «امیر جعفری»، «ریما رامین‌فر»، «احمد مهران فر»، «الناز حبیبی» و «شبنم مقدمی» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «جاده لغزنده است» به کارگردانی «روح الله فخرو»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: «منصور» که در پی کسب روزی حلال با ماشین وانت کار می کند، شب، هنگام برگشت به خانه با فردی تصادف می کند، از ماشین که پیاده می شود برای دیدن محل تصادف، با دوچرخه قراضه ای مواجه می شود، «منصور» و خانواده اش سعی در پیدا کردن فرد مصدوم می کنند. ولی اثری از فردی که تصادف کرده باشد، پیدا نمی کنند، «منصور» به کمک خانواده اش در پی یافتن راه چاره برای خلاصی از این مشکل اند که ...

«محمد کاسبی»، «مینا نوروزی»، «مهدی امینی خواه» و «مریم خدارحمی» در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی «محمد حسین مهدویان»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: «احمد متوسلیان» که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگ تر شده، فرمانده لشکری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران رقم می‌خورد.

«هادی حجازی‌فر»، «امیرحسین هاشمی»، «سوده ازقندی»، «فرهاد فداکار» و «عماد محمدی» در فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «ماشین ها ۱» به کارگردانی «جان لاستر»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: «لایتینگ مک‌کوئین» ماشین مسابقۀ تازه‌کار و بی‌کله تمام ذهنیتش برنده شدن است. ولی به طور غافلگیرکننده‌ای خود را در یک شهر قدیمی می‌یابد که تنها برنده شدن همه چیز نیست ...

فیلم سینمایی «هوگو» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۹ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی «آسا باترفیلد»، «چلوی گریس مرتز» و «کریستوفر لی» خواهیم دید: «هوگو»، که پدر ساعت‌ساز خود را به تازگی از دست داده است، به تنهایی در یک ساعت خیلی بزرگ در ایستگاه قطار زندگی می‌کند. او به خاطر یک وسیلۀ ناتمام که از پدرش به او رسیده است با پیرمردی به نام «ژرژ ملیس» آشنا می‌شود که در همان ایستگاه یک مغازۀ کوچک دارد. «ملیس» در گذشتۀ خیلی دور با شغل شعبده‌بازی امرار معاش کرده و پس از آن به همراه همسرش به سینما روی آورده بود. او هر آنچه از شعبده‌بازی می‌دانست با هنر سینما درهم‌ آمیخت و جلوه‌های بصری زیبایی خلق کرد، اما ...

انیمیشن سینمایی «ماشین ها ۲» به کارگردانی «جان لاستر و براد لوییس»، یک شنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان از این قرار است که از آخرین باری که «لایتینگ مک کوئین» موفق شده بود خود را به عنوان سلطان جاده‌ها مطرح کند مدت‌های مدیدی می‌گذرد. او اکنون خوشحال از بی‌رقیب بودنش، قصد دارد تا مدتی را به استراحت و تعمیر فنی خود بپردازد؛ اما رقیب قدیمی و کهنه‌کار ایتالیایی او به نام «فرانچسکو برنولی» پیشنهاد شرکت در یک گراند پریکس جهانی را به «لایتینگ» می‌دهد و اعلام هم می‌کند که خودش، قهرمان بی‌رقیب این مسابقات خواهد بود ...

انیمیشن سینمایی «پرواز» به کارگردانی «پیت داکتر، باب پترسون»، یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۹ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن در مورد پیرمردی است که در شهری بزرگ زندگی می‌کند و از کل جامعه فاصله گرفته است و در تنهایی به ‌سرمی‌برد. خانۀ کوچک او در میان آسمان‌خراش‌هایی است که هر روز بلندتر می‌شوند و اکنون شهرداری می‌خواهد خانۀ او را تخریب و تخلیه کند. اما پیرمرد حاضر نیست خانه‌اش را به هیچ‌وجه ترک کند؛ به همین علت با هزاران بادکنک که به خانه‌اش وصل کرده‌است به پرواز درمی‌آید تا سفر پُرماجرایی را آغاز کند. اما بر حسب اتفاق پسر شش ساله‌ای به نام «راسل» نیز با او همراه می‌شود و آنها در سفری به جنگل‌ها و طبیعت دور افتاده می‌روند و ماجراهای جالبی را تجربه می‌کنند ...

فیلم سینمایی «ماشین ها ۳» به کارگردانی «برایان فی»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: «مک کوئین» رعدآسا عنوان قهرمانی خود را در خطر می‌بیند، چرا که به تازگی ماشین‌های نسل جدیدی وارد بورس قهرمانی شده‌اند. رقیبان سرسختی چون «بریچ یاردلی»، «بابی سویفت» و «جکسون استورم» و این زنگ خطری است که او خود را بیش از پیش آماده رقابت کند. «مک‌کوئین» که قصد دارد به همه ثابت کند هنوز هم بهترین ماشین مسابقه در جهان است، در این راه از مارلین کمک می‌گیرد ...

فیلم سینمایی «اسباب بازی فروشی عجیب آقای مگوریوم» به کارگردانی «زاچ هلم»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۹ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی «داستین هافمن»، «ناتالی پورتمن» «جیسون باتمن» و «زاج میلز» خواهیم دید: «ماهونی»، مدیر فروشگاه اسباب‌بازی پدربزرگش «آقای مگوریوم» است. او قصد دارد برای تغییر در زندگی‌اش شغلش را عوض کند. «آقای مگوریوم» عاشق بچه‌ها و فروشگاه اسباب‌بازی است و اعتقاد دارد که آنجا مکان ویژه‎ای است و قدرتی‌ جادوئی دارد. اما «ماهونی» همۀ این‌ها را به خاطر وجود پدربزرگش می‌داند. او که از شرایطش خسته شده تلاش می‌کند تا تغییری در زندگی‌اش ایجاد کند و می‌خواهد فروشگاه را ترک کند و پیانو بنوازد. اما ...

فیلم سینمایی «عملیات آجیلی» به کارگردانی «کال برانکر»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: «سارلی» سنجاب شیطونی است که از پارک محل زندگی خود رانده شده و حالا مجبور است در میان شلوغی‌های شهر زنده بماند. دست بر قضا او غنیمتی گران‌بها می‌یابد و ...

فیلم سینمایی «اژدهای پیت» به کارگردانی «دان چفی»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۹ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی «هلن ردی»، «جیم دالا» و «میکی رونی» آمده است: «پیت»، پسرک ۱۱ ساله‌ای است که از ۵ سالگی در جنگل گم شده است. او در یک سانحۀ رانندگی پدر و مادر خود را از دست داد و از آن زمان تاکنون توسط یک اژدهای سبز با چشمانی زرد رنگ و بال‌هایی بزرگ محافظت می‌شود. «الیوت» از او مانند فرزند خود مراقبت می‌کند تا روزی که عده‌ای به جنگل آمده و شروع به قطع کردن درختان می‌کنند...

شبکه امید

فیلم سینمایی «پاچی دایناسور» به کارگردانی «بری کوک و نیل نایتینگل»، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن یکی از زیبا ترین و طبیعی ترین انیمیشن هایی است که زندگی دایناسورها را مورد بررسی قرار داده و شما را به ۷۰ میلیون سال پیش می برد و نشان می دهد که دایناسورهای آن دوره چگونه زندگی خود را می‌گذراندند و چه اتفاقاتی برای آنها افتاد و ...

فیلم سینمایی «جنجال در عروسی» به کارگردانی «رضا خطیبی»، یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در یک مراسم عروسی کودکان را به محل برگزاری جشن راه نمی‌دهند و به کلبه‌ای در انتهای باغ تبعید می‌کنند. بچه‌ها متوجه می‌شوند برگزارکنندگان مراسم قاچاقچی مواد مخدر هستند، لذا تصمیم می‌گیرند تا جشن را به هم بزنند و این آغاز ماجراست ...

«نعیمه نظام‌دوست»، «میرطاهر مظلومی»، «مرتضی ضرابی»، «علیرضا خمسه» و «مهدی قانع» در این فیلم بازی کرده اند.

فیلم سینمایی «بری زنبوره» به کارگردانی «استیون هیکنر و سیمون جی. اسمیت»، دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان با بازی «جری سن فیلد»، «رنی زلوگر» و «متیو برود ریک» درباره بری زنبوری است که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده ولی خسته و ناامید است و فکر می کند که وقتش به بطالت می گذرد. از صبح تاشب بیرون کندو مشغول جمع کردن عسل است. زندگی بری توسط یک گلفروش که او را با خود به گلفروشی می برد تغییر می کند و ...

فیلم سینمایی «کیوی پرنده» به کارگردانی «تونی سیمپسون»، سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی «ادوارد هال»، ت«یکیرو هاتاوی»، «وینس مارتین» و «تندی رایت» آمده است: پسری زرنگ و باهوش به نام «پیتر واکر» در مسابقات گاری سواری شهری کوچک به همراه پدرش شرکت می کند. متاسفانه پدرش در یک حادثه اتومبیل جان می بازد و او با رویاهایش تنها می ماند. اما سپس با تکیه بر اراده و شخصیت هوشمندی که دارد تصمیم می گیرد در مسابقه سالانه گاری سواری شرکت کند و به هر نحوی که شده افتخار نیمه تمام پدرش را تمام و کسب کند. در نهایت نیز هم برنده مسابقه می شود و ...

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «ارباب حلقه ها ۳ قسمت دوم»، «گلنار» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی، «سرنوشت شگفت انگیز امیلی پولان»، «سرقت طلایی»، «پدینگتون»، «سه روز بعد» و «خوب بد جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی، شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «اسباب بازی های زمان»، «مدرسه پیرمردها» به کارگردانی سیدعلی سجادی‌حسینی، «چارلز دیکنز: مردی که سرود سال نو را نوشت»، «احمق و احمق تر ۲»، «پدینگتون۲»، «مسابقه بزرگ» و «پیرمرد و اسلحه» یکشنبه ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «پدینگتون۲»، «نام و نام خانوادگی» به کارگردانی مهدی صباغ زاده، «کلیک»، «پیر مرد و اسلحه»، «فیات سفید قسمت اول»، «استاد و فرمانده» و «تراست» دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «فیات سفید قسمت اول»، «آوای گمشده» به کارگردانی سعید ابراهیمی فر، «دیواره شمالی»، «تراست»، «فیات سفید قسمت دوم»، «برنده و بازنده» و «رودخانه ویند» سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.