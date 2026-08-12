به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، اجتماع بزرگ هیئات مذهبی و کاروانهای پیاده استان گلستان در صحن گوهرشاد حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.
در این اجتماع، جمعی از مردم و زائران گلستانی با حضور در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، به عزاداری و سوگواری پرداختند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه حق و مقاومت، بر ادامه مسیر آنان تأکید کردند.
این اجتماع با حضور هیئات مذهبی و کاروانهای پیاده گلستان برگزار شد و شرکتکنندگان با حضور یکپارچه خود، ارادت و دلدادگی مردم استان به اهلبیت عصمت و طهارت(ع) را به نمایش گذاشتند.
اجتماع گلستانیها در صحن گوهرشاد به عنوان یکی از برنامههای سالانه این استان، هر ساله در روز ۲۸ صفر و همزمان با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) برگزار میشود و فرصتی برای گردهمایی زائران و عزاداران گلستانی در جوار مضجع شریف امام رضا(ع) است.
حاضران در این مراسم ضمن عزاداری و سوگواری، با آرمانهای مقاومت و شهدای جبهه حق تجدید عهد کردند و بر حفظ وحدت، همبستگی و ادامه راه شهدا تأکید داشتند.
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