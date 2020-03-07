تشریح سه اقدام بنیاد مستضعفان در مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تشکیل کمیته ای ویژه در بنیاد مستضعفان، تصمیماتی در راستای کمک به ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمات مقرر شد بنیاد مستضعفان در بخش هایی از جمله تولید الکل با تمام ظرفیت، مشارکت در ضدعفونی کردن مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق محروم و همچنین حمایت از کادر درمانی و پزشکی کشور که این روزها در خط مقدم مقابله با شیوع ویروس قرار دارند، اقداماتی را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، هلدینگ سیاحتی بنیاد مستضعفان از آمادگی توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذا در بیمارستان های میزبان بیماران کرونا خبر داد.

همچنین بنیاد مستضعفان با تجهیز ۴ ملک با ظرفیت ۲۸۰ نفر آمادگی اسکان موقت پزشکان و پرستاران جهادگر در حوزه مقابله با کرونا را دارد.

این ۴ ملک به صورت کاملاً ایزوله تجهیز شده و در مناطق مختلفی از تهران قرار دارد و بنیاد مستضعفان در این املاک از پزشکان و پرستارانی که به صورت شبانه روزی در خدمت بیماران مبتلا به کرونا هستند و از احتمال مبتلا شدن اطرافیانشان به این بیماری نگرانند، پذیرایی می‌کند.

همچنین بر اساس این گزارش هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان با توجه به در اختیار داشتن سمپاش های اتومایزر گندزدایی مستمر از ۶۰ شهر و روستا در اطراف شرکت های وابسته به هلدینگ کشاورزی این بنیاد را در دستور کار قرار داد.

در ادامه این گزارش مقرر شد در تمامی روستاها و شهرهایی که فرایند ضدعفونی انجام می‌شود، غربالگری ساکنین توسط تکنسین های شرکت ها انجام شود و توزیع بسته های بهداشتی حاوی مواد ضدعفونی کننده ، ماسک و دستکش صورت پذیرد. در ضمن کلاس های آموزشی مستمر با هدف آشنایی با روش های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا توسط واحد HSE شرکت های تابعه هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان در مناطق هدف برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش تشکیل کمیته ویژه مقابله با کرونا بنیاد مستضعفان تاکنون بیش از ۱۰ هزار بطری آب معدنی، ۱۰ هزار بسته شیرکاکائو و ۸ هزار و ۳۰۰ پاکت آبمیوه در بیمارستان های سه استان تهران، مازندران و گلستان توزیع شده است.

در بحث تولید مواد ضدعفونی کننده نیز شرکت پاکدیس وابسته به هلدینگ صنایع غذایی بنیاد مستضعفان بیش از ۴۳۰ هزار لیتر الکل طبی و ۸۷ هزار لیتر الکل جهت ضدعفونی دست تولید و در اختیار شرکت های تولید کننده مواد بهداشتی و نهادهای مسئول قرار داده است.

پیش از این نیز ۲۴ دستگاه آمبولانس از سوی این بنیاد به ستاد ملی مقابله با کرونا تحویل داده شده و علاوه بر آن نیز ۴۰۰ میلیارد ریال جهت تهیه بسته های بهداشتی و مراقبتی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص داده شد.