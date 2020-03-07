نامه انتقادی هزار مادر ایرانی به اعضای شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که به امضای بیش از یکهزار مادر دغدغه مند رسیده، خطاب به دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی آمده است: « امروز هفدهم اسفند ۱۳۹۸، هشتمین سالی است که از حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی می گذرد. شاید در میان انبوه افراد جامعه، هیچ کس به اندازه یک مادر، ارزش تک تک روزهای از دست رفته این ۸ سال را درک نکند. مادرانی که در آن روز نوزاد دختری در آغوش داشتند، اکنون دانش آموزی ۸ ساله دارند و آن ها که پسربچه ای دبستانی داشتند، امروز درگیر بحران های بلوغ و نوجوانی اش هستند.

آنچه ما مادران این سرزمین را برآن داشت تا امروز شما را مخاطب این نامه قرار دهیم، نگرانی فزاینده ایست که فارغ از وضعیت اعتقادی، فکری و سیاسی، میان ما مشترک است و آن چیزی نیست جز رها و بی سامان بودن فضای مجازی ای که بخشی انکار ناشدنی از زندگی فرزندان مان شده است.

فرزندانی که نه درسِ دیرهنگام‌ سواد رسانه ای و ارائه ناقص آن در مدارس جوابگوی نیازهایشان است و نه تلاش شان برای نصب فیلترشکن جهت اتصال به کانال تلگرامی مدرسه شان! کاری ناشایسته. نه کسی می خواهد مانع توجه بی حد و اندازه آن ها به ظاهرشان، برای حضور در شبکه های اجتماعی تصویری چون اینستاگرام شود و نه می توان هیچ تضمینی برای نرسیدن ناپاکی های ویدیویی این شبکه ها به ذهن شان یافت.

بچه های با استعدادی که به امید کشف نادانسته ها وارد دنیای جذاب، مفید و انصافا بی بدیل اینترنت می شوند و در خلال این‌تلاش معصومانه بعضا درگیر مسائلی می شوند که حق آن ها نبوده و نیست؛ و چه تاسف بار است که همانطور که فرمودند توپخانه دشمن به سبب تشتت اذهان، تهاجم هویتی، بلوغ زودرس، هدررفت وقت و استعداد با مطالب نامناسب و... به روی فرزندان بی دفاع ما آتش گشوده و فضای مجازی را به قتلگاه کودکان و نوجوانان تبدیل کرده است.

بازی‌ها و فیلم های جذاب خارجی فصل به فصل در این ۸ سال آمدند و رفتند و مغز ۸ دوره از کودکان و نوجوانان ما را شستند و بردند و ماهنوز با چشمانی نگران‌ شاهد دعوای بدیهی شما مسئولان بر سر نیاز به محتوای بومی و سیاستگذاری برای خدمات داخلی علاوه بر زیرساخت فیزیکی اینترنت هستیم.

فرزندان بی پناه ما، با تغییرات پرسرعت دنیای این روزها، ناگهان وارد فضایی می شوند که دیگر ما به برکت کندی اجرای این حکم حیاتی نمی توانیم پناهشان باشیم و این غربت، عرصه را بر ما تنگ کرده است.

سوال جدی ما در چنین روزی این است که تا کی قرار است گلایه های رهبر از این شورا در انجام وظایف حیاتی اش، باقی بماند؟ تا کی قرار است سند صیانت از کودکان و نوجوانان و سایر اسناد مهم این حوزه در حد یک عنوان، باقی بمانند و خاک بخورند و به اجرا نرسند؟! موضوع مهم جداسازی اینترنت کودک و نوجوان از اینترنت بزرگسالان به چندسالگی کودکان ما خواهد رسید؟ تا کی شنوای اظهارنظرهای بدیهی و تکراری باشیم اما تلاش درخوری برای تغییر این وضعیت پیدا نکنیم؟ این دعوای به ظاهر زرگری مطبوعات علیه شبکه ملی اطلاعات و تلاش برای وارونه جلوه دادن آن، چه زمانی قرار است مدیریت شود تا ما از خم این کوچه بگذریم و به انبوه کارهای ضروری بر زمین مانده برسیم؟

کار ما به جایی رسیده است که تلاش های اروپایی و آسیایی برای کاهش شکاف فناورانه بین والدین و فرزندان، محصولات به روز و کاربردی در حوزه کنترل والدینی و کنترل محتوای در دسترس کودک‌و نوجوان آنان را با حسرت نگاه می کنیم! مگر فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت انسان نیست و مگر حساسیت ما نباید به مراتب بیشتر از کشورهای شرق و غرب عالم باشد؟‌ پس دلیل این همه کُندی و تعطیلی و روزمرگی و فراموشی و اختلاف چه می تواند باشد؟

در پایان مجددا یادآوری می کنیم که عقیده ما آن چنانکه در حکم رهبر معظم نیز آمده است ابدا برخوردی سَلبی با اینترنت، این منبع عظیم دانش و خلاقیت نیست، بلکه مصرانه خواستار توسعه محتوا ، ابزارهای مناسب کنترلی، زیرساخت های پاک و فرهنگ سازی و برنامه ریزی درست جهت دسترسی بدون آسیب فرزندانمان در این عرصه هستیم. پس از همه جناح ها و افراد توانمند، عاجزانه استدعا داریم این‌مساله اساسی و حواشیِ حول آن را دستمایه ژست های سیاسی و انتخاباتی خود نکنند، که آه مادران این سرزمین بسیار گیرا است!

نسل سلیمانی ها و سربازان کوچک حسین (ع) در راهند. از خداوند توفیق هرچه بیشتر فراهم کردن زمینه تربیت درست آن ها را برای شما و همکارانتان خواستاریم.

این نامه توسط واحد مادران جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک منتشر شده است.»