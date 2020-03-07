محسن تمجید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر تعطیلی لیگ های تکواندو گفت: در جلسه ای که با حضور رئیس فدراسیون در این خصوص داشتیم، سلامتی ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل برگزاری به خصوص علاقمندان به تکواندو که برای تماشای مسابقات به سالن می آیند تاکید و مقرر گردید مسابقات تا اطلاع ثانوی به تعویق بیفتد.

وی در مورد تصمیم گیری در خصوص رویدادهای بین المللی جام فجر و باشگاههای آسیا گفت: در این مورد صحبتی نشد. ولی همانطور که مشخص است، بیماری کرونا مشکلی است که کل دنیا با آن درگیر هستند و اگر لازم باشد فدراسیون در این خصوص نیز تصمیم گیری خواهد کرد. ضمن اینکه برای انتخاب نمایندگان ایران در جام باشگاههای آسیا نیز تمهیداتی داریم.

تمجید در پایان در خصوص زمان احتمالی برگزاری هفته پایانی لیگ گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور، در این مورد نمی توان هیچ اظهار نظری داشت و باید منتظر به ثمر نشستن برنامه های درمان و پیشگیری باشیم.