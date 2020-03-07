حضور مؤثر روحانیت و حوزه درکنار مردم و امدادگران سلامت ادامه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پیامی به معاونان و مدیران حوزه‌های علمیه در استان‌ها و شهرستان‌ها و مراکز و مؤسسات قم و استان‌ها به تبیین وظایف و برنامه‌های حوزه در این ایام پرداخته که متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرات آقایان اعلام و حجج اسلام قائم مقام محترم و معاونان ارجمند و مدیران ارجمند حوزه‌های علمیه در استان‌ها و شهرستان‌ها و مراکز و مؤسسات قم واستان ها سلمهم الله

سلام و درود

میلاد امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان حضرت علی علیه السلام و مبعث پیامبر نور و هدایت (ص) و همه اعیاد تابناک رجب الاصب مبارک و خجسته باد.

ضمن آرزوی دفع بلا از میهن اسلامی و عزت و سلامت همه دوستان و با تقدیر و تشکر از همه عزیزان بخاطر حضور مؤثر در استمرار برنامه‌های حوزه‌های علمیه و با تشکر از شما و یکایک طلاب و فضلا و استادان و مبلغان ارجمند که در امداد و مشاوره نیازمندان در بیمارستان‌ها و سایر عرصه‌ها حضور مؤثر داشته‌اید با سپاس فراوان از همه نهادهای حوزوی و دینی و سپاه بزرگ سلامت یاران فداکار، مجدداً چند نکته را یادآور می‌شوم:

یکم.

بهره گیری از این بحران و تبدیل آن به فرصتی زیبا و ارزشمند و معنوی با تضرع و ابتهال به پیشگاه ذات ربوبی و توسل به اولیای الهی و اهتمام به دعا و مناجات و اذکار و اوراد معتبر در این ماه‌های شریف وظیفه همه ما است و زنده داشتن روح امید و نشاط و تقویت رویکرد معنوی و اخلاقی و تعاون و تکافل اجتماعی و مهربانی و شفقت نیاز امروز و فردا است و حوزه باید درهمه اینها الگو و پیشاهنگ باشد.

دوم.

باهماهنگی های لازم با مسئولان محترم و ستاد بحران حوزوی در قم و با نهادهای حوزوی و فرهنگی و دینی برنامه ریزی در زمینه امداد و مشاوره نیازمندان در بیمارستان‌ها و کمک‌های فکری وتبلیغی و مشاوره‌های معنوی و عبادی و دینی استمرار و تداوم یابد و حضور مؤثر روحانیت و حوزه در کنار مردم عزیز و امدادگران سلامت باید ادامه یابد.

سوم.

درتفقد از عزیزان مبتلا و درگیر با کرونا و مشکلات بویژه استادان ارجمند و طلاب گرامی و همکاران بزرگوار و احوال پرسی و هرگونه مساعدت ممکن و راهنمایی سعی بلیغ به عمل آید و نتایج گزارش شود.

چهارم.

تا آنجا که میسر است برنامه‌های علمی و تربیتی و آموزشی با بهره گیری از همه تجارب ابتکارات و با هماهنگی‌های لازم ادامه یابد و روند جاری کمتر لطمه ببیند و سیره بزرگان و سلف صالح مانند امام راحل طاب ثراه و صاحب جواهر قدس سره الشریف در اشتغال به برنامه‌های علمی در سخت‌ترین شرایط ترویج شود.

پنجم.

شیوه‌های نوین تبلیغ و هدایتگری مورد توجه قرار گیرد و با هماهنگی معاونت تبلیغ و دستگاه‌های تبلیغی برنامه ریزی انجام شود.

ششم.

به واقع امسال تعطیلی وجود ندارد و همه معاونان و مدیران قم و استان‌ها و مدارس باید با رعایت همه اصول بهداشتی و بطور دائم در دسترس و پیگیر مسائل باشند و همکاری همگان با ستاد بحران حوزه و دفتر اجتماعی و معاونت تبلیغ و آموزش و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های ستادی موکدا یادآوری می‌شود.

هفتم.

شریان ارتباطی مراکز و مدارس و استادان و مدیران با طلاب عزیز باید زنده و با نشاط و فعال باشد و مدیران در این زمینه وظیفه مند و مسئولند.

به فضل الهی و عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، ملت شریف ایران بر این بلا پیروز خواهد شد و بر عزت آن افزوده خواهد گشت و راه اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و سرافرازی را ادامه خواهد داد.

حفظکم الله و رعاکم و جعلکم فی درعه الحصینه بفضله و منه.