پاسخ به کسانی که می پرسند کی از شر کرونا خلاص می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشیدی، اظهار داشت: روزهای اول، ویروس کرونا ما را مدیریت میکرد اما به نقطهای رسیده ایم که ما میتوانیم ویروس را مدیریت کنیم.
وی گفت: کنترل ویروس کرونا نیازمند دو شرط مهم است، یکی تقویت همکاریهای بخشی و بین بخشی و دیگری مشارکت مردم.
جمشیدی افزود: همه میپرسند که کی از شر کرونا خلاص میشویم. باید بگوییم روزی که همه با هم دست به دست همدیگر بدهیم و همه بلا استثنا، اصول بهداشتی را رعایت کنند.
وی گفت: راهکار غیرفعالانه این است که بنشیم و منتظر بمانیم که کرونا ما را آلوده کند در حالی که راهکار فعالانه این است که به کرونا حمله کنیم.
دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، افزود: طرح بسیج ملی مقابله با کرونا در سه استان آغاز شده و به زودی در کل کشور اجرا میشود.
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