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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۱۲

دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کرد؛

پاسخ به کسانی که می پرسند کی از شر کرونا خلاص می شویم

پاسخ به کسانی که می پرسند کی از شر کرونا خلاص می شویم

دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: طرح بسیج ملی شکست کرونا که در سه استان آغاز شده است، بزودی در سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشیدی، اظهار داشت: روزهای اول، ویروس کرونا ما را مدیریت می‌کرد اما به نقطه‌ای رسیده ایم که ما می‌توانیم ویروس را مدیریت کنیم.

وی گفت: کنترل ویروس کرونا نیازمند دو شرط مهم است، یکی تقویت همکاری‌های بخشی و بین بخشی و دیگری مشارکت مردم.

جمشیدی افزود: همه می‌پرسند که کی از شر کرونا خلاص می‌شویم. باید بگوییم روزی که همه با هم دست به دست همدیگر بدهیم و همه بلا استثنا، اصول بهداشتی را رعایت کنند.

وی گفت: راهکار غیرفعالانه این است که بنشیم و منتظر بمانیم که کرونا ما را آلوده کند در حالی که راهکار فعالانه این است که به کرونا حمله کنیم.

دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، افزود: طرح بسیج ملی مقابله با کرونا در سه استان آغاز شده و به زودی در کل کشور اجرا می‌شود.

کد مطلب 4872514

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