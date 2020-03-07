برقراری ۳۶۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/تنها ۴ تماس منجر به عملیات شد

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات یک عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۳۶۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۴ مورد منجر به عملیات شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان بابیان اینکه ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۳۶ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۰۹ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق سطل زباله در بلوار جانبازان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میرزاده عشقی و ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در میدان پاسداران و شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.