یداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برد حساس آبی پوشان برابر نساجی گفت: استقلال با سهراب بختیاری زاده به دو پیروزی خوب دست پیدا کرده و این نشان می‌دهد که کادر فنی شناخت خوبی از تیم پیدا و می‌داند از بازیکنان در چه پست هایی استفاده کند.

وی ادامه داد: استقلال برابر نساجی کاملا بر بازی مسلط بود و چند موقعیت هم داشت که تنها یکی از موقعیت هایش به گل تبدیل شد تا با دو پیروزی و شش امتیاز همچنان صدر نشین لیگ باشد. آبی پوشان با این پیروزی حساس خود را برای یک دیدار فوق‌العاده حیثیتی آماده می‌کنند حریف بعدی آبی پوشان سپاهان اصفهان است که همیشه دیدار این دو تیم برای علاقمندان به فوتبال جذاب و تماشایی بوده است.



بختیاری زاده همدلی در تیم بوجود آورده



کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد سرمربی آبی پوشان تاکید کرد: سهراب تیمی را آماده لیگ کرد که خیلی ها اعتقاد داشتند از هفته اول موفق نخواهد بود. بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان این ذهنیت را بوجود آورده بود که این تیم با کمبود بازیکن مواجه است و موفق نخواهد شد اما سرمربی استقلال خلاف این موضوع را ثابت کرد آنهم با وحدت و همدلی که بوجود آورد و نشان داد که نام ها بازی نمی‌کنند بلکه تیم بودن و یکدل بودن است که عامل موفقیت و پیروزی می‌شود. استقلال با یکدلی و حمایت هوادارانش دو بازی اول را با برد به پایان رساند تا ثابت کند یکی از مدعیان قهرمانی است و با برنامه و اهداف از پیش تعیین شده مسیر موفقیت را طی می‌کند.

سپاهان زخمی و خطرناک است



وی در خصوص دیدار هفته سوم استقلال برابر سپاهان اصفهان که روز یکشنبه هفته آینده در شهر قدس برگزار خواهد شد گفت: دیدار آبی پوشان تهرانی و زرد پوشان اصفهانی همیشه جذاب و دیدنی است و هیچ ارتباطی به موقعیت دو تیم در جدول و اینکه هفته چندم بازی می‌کنند ندارد.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: سپاهان با شکست برابر تراکتور مثل یک مار زخمی است که می‌خواهد با برد برابر استقلال حال خود را خوب کند. نوید کیا می‌داند که اگر هفته سوم هم برنده نشود موقعیت خودش و تیم متزلزل خواهد شد. پس با تمام داشته هایش برای برد به میدان خواهد آمد تا بتواند از این شرایط بحرانی خارج شده تا موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.

هافبک سابق آبی پوشان ادامه داد: استقلال هم با دو برد از لحاظ روحی و روانی در بهترین شرایط است اما نباید این دو پیروزی باعث غرور و فریب بازیکنان استقلال شود. آبی پوشان باید برد مقابل نساجی را فراموش کرده و با تمرکز کامل به مصاف سپاهان بروند . آبی پوشان با برد برابر سپاهان شرایط بهتری برای دیدار بعدی خود برابر فولاد خوزستان خواهند داشت ضمن اینکه می‌توانند از هر لحاظ آماده دربی هم بشوند.



اعتماد به جوانان جواب داد



اکبری با ابراز رضایت از اعتماد سرمربی استقلال به بازیکنان جوان اظهار داشت: خیلی ها معتقد بودند استقلال با بازیکنان جوان موفق نخواهد شد ولی اعتماد بختیاری زاده به جوانان جواب داد و دیدیم که در دو بازی هر بازیکن جوانی که به زمین آمد تمام توان خود را به کار بست و موفق هم بود. درست است که بودن بازیکنان با تجربه برای هر تیمی مفید است ولی استقلال با جوانانش عملکرد خوبی داشته و خواهد داشت. بازیکنان جوان اینده فوتبال کشور را تضمین می‌کنند و امیدوارم کادر فنی تیم ملی نگاه ویژه ای به بازیکنان جوان داشته باشد تا دیگر شاهد بازیکنان پا به سن گذاشته در تیم ملی نباشیم.

لیگ نخبگان فراموش نشود



کارشناس فوتبال در خصوص قرعه کشی لیگ نخبگان و شناخت استقلال از حریفان خود گفت: استقلال همانطور که برروی بازی‌های لیگ برتر متمرکز است باید به فکر لیگ نخبگان هم باشد. به دلیل شرایط کشور نمی‌توانیم میزبان باشیم و این یعنی حمایت هواداران را نداریم. استقلال باید خود را برای لیگ نخبگان آماده کند. برنامه ریزی دقیق می‌تواند باعث موفقیت استقلال در این تورنمنت آسیایی باشد. سهراب روزهای سختی در پیش دارد و باید از تجربه پیشکسوتان برای موفقیت در سه جبهه لیگ برتر، لیگ نخبگان و جام حذفی کمک بگیرد تا بتواند به نتایج دلخواه دست پیدا کند.



استقلال مسیر سختی در پیش دارد



وی در پایان خاطر نشان کرد: استقلال سه بازی سخت در پیش دارد . سپاهان و فولاد و پرسپولیس که اگر بتواند امتیازات لازم را بگیرد کار بزرگی انجام داده است. البته‌ تمام بازی‌ها سخت است ولی هر چه به دربی نزدیک می‌شویم حساسیت بیشتر می‌شود. بازیکنان باید مراقب رفتار خود در زمین باشند تا تیم بدون تلفات به دربی برسد.

یدالله اکبری در پایان گفت: کادر فنی هم باید از لحاظ روحی و روانی تیم را آماده کند و از همه مهمتر هواداران نباید تیم را تنها بگذارند و تحت هر شرایطی از استقلال حمایت کنند. نقش هواداران بسیار پررنگ است و باید نقش خود را برای حمایت از تیم بخوبی ایفا کنند .