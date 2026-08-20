قطع برق صنایع کاشان در روزهای پایانی مردادماه

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اضطراری بار در شبکه برق کشور و بر اساس اعلام شرکت توانیر، برق تمامی صنایع کاشان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ قطع خواهد شد.
وی ابراز کرد: بر این اساس، صنایع شهرستان کاشان در بازه زمانی اعلامشده با محدودیت جدی در تأمین برق مواجه خواهند بود؛ موضوعی که عملاً فعالیت خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی را متوقف میکند.
به گزارش خبزنگار مهر، اجرای این طرح در شرایطی است که واحدهای صنعتی طی ماههای گذشته نیز با محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق مواجه بودهاند و تداوم این وضعیت میتواند بر روند تولید، برنامهریزی واحدها و تأمین سفارشهای صنعتی تأثیرگذار باشد.
قطعی برق از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ به این معناست که بخش قابل توجهی از ساعات کاری و تولید صنایع در دو روز مذکور تحت تأثیر قرار گرفته و واحدهای صنعتی ناچار به تعطیلی فعالیت تولیدی خود در این بازه زمانی خواهند بود.
با توجه به نقش صنایع کاشان در اشتغال و اقتصاد منطقه، انتظار میرود مدیریت و برنامهریزی قطعیهای برق بهگونهای انجام شود که ضمن کمک به پایداری شبکه، کمترین آسیب به فرآیند تولید و فعالیت واحدهای صنعتی وارد شود.
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