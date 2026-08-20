قطع برق صنایع کاشان در روزهای پایانی مردادماه

سجاد ایجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اضطراری بار در شبکه برق کشور و بر اساس اعلام شرکت توانیر، برق تمامی صنایع کاشان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ قطع خواهد شد.

وی ابراز کرد: بر این اساس، صنایع شهرستان کاشان در بازه زمانی اعلام‌شده با محدودیت جدی در تأمین برق مواجه خواهند بود؛ موضوعی که عملاً فعالیت خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی را متوقف می‌کند.

به گزارش خبزنگار مهر، اجرای این طرح در شرایطی است که واحدهای صنعتی طی ماه‌های گذشته نیز با محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق مواجه بوده‌اند و تداوم این وضعیت می‌تواند بر روند تولید، برنامه‌ریزی واحدها و تأمین سفارش‌های صنعتی تأثیرگذار باشد.

قطعی برق از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ به این معناست که بخش قابل توجهی از ساعات کاری و تولید صنایع در دو روز مذکور تحت تأثیر قرار گرفته و واحدهای صنعتی ناچار به تعطیلی فعالیت تولیدی خود در این بازه زمانی خواهند بود.

با توجه به نقش صنایع کاشان در اشتغال و اقتصاد منطقه، انتظار می‌رود مدیریت و برنامه‌ریزی قطعی‌های برق به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کمک به پایداری شبکه، کمترین آسیب به فرآیند تولید و فعالیت واحدهای صنعتی وارد شود.