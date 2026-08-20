  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

گیلان میزبان رقابت بیش از ۲۵ هزار کنکوری است

گیلان میزبان رقابت بیش از ۲۵ هزار کنکوری است

رشت- همزمان با برگزاری آزمون کنکور سراسری در همه نقاط کشور، ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب گیلانی در پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا آقامعالی نماینده تام‌الاختیار دانشگاه گیلان صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسری در استان گیلان اظهار کرد: در مجموع ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در استان گیلان شرکت می‌کنند که ۶۷.۱ درصد آنان زن و ۳۲.۹ درصد مرد هستند.

وی با بیان اینکه آزمون سراسری در ۱۵ شهرستان استان گیلان برگزار می‌شود، افزود: شهرستان‌های آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، فومن، سیاهکل، صومعه‌سرا، ماسال، املش، بندرانزلی، رودسر، رشت، لنگرود، طوالش، رودبار و لاهیجان میزبان داوطلبان این آزمون هستند.

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه گیلان در برگزاری آزمون‌های سراسری با اشاره به افزایش شمار داوطلبان نسبت به سال گذشته تصریح کرد: تعداد شرکت‌کنندگان استان گیلان در مقایسه با نوبت دوم آزمون سراسری سال گذشته ۲۱.۴ درصد افزایش یافته است.

آقامعالی درباره آمار داوطلبان در گروه‌های آزمایشی مختلف نیز گفت: صبح پنجشنبه ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب در گروه علوم تجربی، عصر پنجشنبه یک هزار و ۲۷۵ داوطلب در گروه هنر و ۲ هزار و ۷۶۴ داوطلب در گروه زبان‌های خارجی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین صبح جمعه هفت هزار و ۵۷۵ داوطلب در گروه علوم انسانی و سه هزار و ۱۷۵ داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری استان گیلان حضور خواهند داشت.

به گفته وی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب، همزمان در صبح و عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح جمعه ۳۰ مرداد در سراسر کشور برگزار می‌شود.

این آزمون در پنج گروه آزمایشی علوم تجربی، هنر، زبان‌های خارجی، علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6922014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها