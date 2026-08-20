وزیر جهاد کشاورزی وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح پنجشنبه با استقبال محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.

وزیر جهاد کشاورزی در جریان این سفر، ضمن افتتاح و بهره‌برداری از برخی پروژه‌های حوزه جهاد کشاورزی، از تعدادی طرح و پروژه در استان بازدید خواهد کرد.

حضور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان و بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی استان از دیگر برنامه‌های سفر نوری قزلجه به هرمزگان عنوان شده است.

در این سفر، مسائل و اولویت‌های بخش کشاورزی هرمزگان از جمله توسعه زیرساخت‌های این حوزه، حمایت از تولید و بهره‌برداران و بررسی روند اجرای پروژه‌های مرتبط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.