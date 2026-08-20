  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

وزیر جهاد کشاورزی وارد بندرعباس شد

وزیر جهاد کشاورزی وارد بندرعباس شد

بندرعباس - «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهاد کشاورزی، با استقبال استاندار هرمزگان، وارد بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صبح پنجشنبه با استقبال محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، از طریق فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.

وزیر جهاد کشاورزی در جریان این سفر، ضمن افتتاح و بهره‌برداری از برخی پروژه‌های حوزه جهاد کشاورزی، از تعدادی طرح و پروژه در استان بازدید خواهد کرد.

حضور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان و بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی استان از دیگر برنامه‌های سفر نوری قزلجه به هرمزگان عنوان شده است.

در این سفر، مسائل و اولویت‌های بخش کشاورزی هرمزگان از جمله توسعه زیرساخت‌های این حوزه، حمایت از تولید و بهره‌برداران و بررسی روند اجرای پروژه‌های مرتبط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6921897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها