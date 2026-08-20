ادعای «سنتکام» درباره عملیات علیه ۷۰ کشتی در راستای تداوم محاصره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که در راستای تداوم محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۶۵ کشتی تجاری را تغییر داده و ۳ کشتی را هم از کار انداخته است.
در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، در کنار تصویر یک ملوان آمریکایی که در مرکز اطلاعات رزمی ناو موشکانداز یواساس جان پاول جونز (DDG ۵۳) در حال دیدهبانی است، ادعا شده که این ناو در آبهای منطقهای در حال اجرای محاصره آمریکا علیه ایران است.
در ادامه ادعای تروریست های آمریکایی آمده است که آنها تا تاریخ ۱۹ اوت، برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره علیه ایران، مسیر ۶۵ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ کشتی را از کار انداخته و ۲ کشتی را بازرسی کردهاند.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که اوضاع در ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا بحرانی و وخیم است و سیل خبرها در مورد خودکشی افسران آمریکایی مستقر در ناو آبراهام لینکلن، رسانههای جهانی را دربر گرفته است.
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