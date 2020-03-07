پرداخت مطالبات قطعه سازان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش محبی نژاد افزود: پس از شروع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو و به ویژه صنعت قطعه سازی، یک افت یا کاهش موقت در تولید داشتیم و تیراژ تولید سال گذشته به نسبت برنامه کاهش یافت. کاهشی که در شش ماهه اول امسال ادامه یافت و کار به جایی رسید که کاهش شمارگان تولید داشتیم.وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودرو به علت نقص قطعه، کف پارکینگ‌های خودروسازان بر زمین مانده بود.

وی اضافه کرد: در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور از قطعه‌سازان درخواست‌هایی داشتند: نخست؛ کمک به افزایش و ارتقا تولید خودرو در کشور طوری که مردم بتوانند خودروهای خود را به موقع تحویل بگیرند. دوم؛ تجاری کردن خودروهای بر کف پارکینگ خودروسازان مانده. سوم؛ شروع نهضت ساخت داخل برای شکستن تحریم بود.

محبی نژاد گفت: البته وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند که مطالبات معوق قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود حتی هیئت دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا آن‌ها نیز مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، این تسهیلات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که باید این صورتجلسه در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود.

وی افزود: با انسجام عالی که در صنعت قطعه سازی کشور شکل گرفت از شهریور تا کنون تیراژ در برخی از خودروها تا ۳ برابر افزایش یافت و کاهش تیراژ ۴۰ درصدی نیز به خوبی جبران شد ضمن اینکه همه ۲۰۰ هزار خودروی در کف پارکینگ مانده نیز تجاری سازی و تحویل مردم شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه بسیاری از قطعات وارداتی نیز در قالب چهار میز ساخت داخل یا به تولید انبوه رسیده یا در حال حرکت به سمت تولید انبوه است گفت: جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد و به دعوت وزارت صنعت و دولت لبیک گفت، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت و به تبع آن مطالبات خودروسازان به روز شود تا این لحظه آن ۱۰ هزار میلیارد تومان به شورای پول و اعتبار رفت و تسهیلات نقدی آن به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. نکته جالب اینکه مصوبه شورای پول واعتبار یازدهم دی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، اما از آن موقع تاکنون که اواسط اسفند را هم رد کردیم تنها ۱۵ درصد تسهیلات آن هم تنها توسط ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت شده است.

محبی نژاد افزود: قطعه سازان که به صورت جهادی به تعهدات خود عمل کردند امید داشتند که در آخر سال دولت و وزارت صمت و همچنین خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، اگر این مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی خواهد افتاد اول اینکه پول کارگر و کارمند و عیدی آن‌ها قابل پرداخت نیست دوم اینکه به دلیل افزایش تولید از یک طرف و شیوع ویروس کرونا در چین، انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده که اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و ما سفارش گذاری نکنیم بعد از عید توقف حداقل دو ماهه در تولید خواهیم داشت که هم به اقتصاد خودروسازی و اقتصاد کلان کشور و همچنین به کارگران و کارمندان ضربه خواهد زد بنابراین درخواست ما این است که در همین دو روز آینده این مطالبات پرداخت شود تا ما هم بتوانیم سفارش گذاری کنیم و به تبع آن بعد از نوروز امسال توقف تولید نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر مسئولان در قبال لبیک قطعه‌سازان و کار جهادی آنان به تعهدات خود عمل نکنند و بدعهدی کنند و این امید نامید شود متأسفانه در دفعات بعد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که قطعه سازی کشور با دعوت آن‌ها معجزه و شور و هیجان در صنعت خودروسازی ایجاد کنند.

محبی نژاد گفت: موضوع پرداخت مطالبات قطعه سازان بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت و خودروسازان پاس کاری می‌شود؛ بانک‌های عامل می‌گویند منابع نداریم در حالی که این تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد حتی بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف آن را از طریق خط اعتباری بدهد، اما باید بدانیم که در این حوزه، جامعیت سیاستگذاری و تصمیم گیری نداریم که اگر داشتیم این مصوبه، چون در جایگاه عالی تصویب شده باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به دو دلیل افزایش تیراژ تولید و افزایش قیمت قطعات، افزایش یافته است گفت: جمع مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی کشور امروز ۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۱۴ هزار میلیارد تومان معوق شده، حدود ۶ هزار میلیارد تومان را خودروسازان در قالب خرید دین پرداخت کردند که بر اساس آن ما از اعتبار خود از بانک‌ها تسهیلات گرفتیم و چک خودروسازان را پرداخت کردیم در این بین حدود ۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که اگر امروز همین ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود در بهترین شرایط ما حدود نیمی از مطالباتمان را دریافت می‌کنیم.

محبی نژاد با بیان اینکه مطالبات ما برای دولت، عدد بزرگی نیست گفت: باید توجه داشت که اگر این مطالبات پرداخت نشود صنعت قطعه سازی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: مطالبات پرداخت نشده مربوط به ۱۲۰ روز یعنی چهار ماه گذشته است که زنجیره تأمین خودروسازان طلبکار هستند البته در این باره مکاتبات بسیاری انجام دادیم که آخرین آن با ریاست جمهوری در ۱۳ اسفند انجام شده، اما به علت مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز ترتیب اثری به این مکاتبات داده نشده است.

