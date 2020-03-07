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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۱۴

به دلیل شیوع کرونا؛

اماکن تفریحی شاهرود گردشگران را نمی‌پذیرند

اماکن تفریحی شاهرود گردشگران را نمی‌پذیرند

شاهرود - جنگل ابر، آبشار تنگ‌دستان مجن و مجموعه ابوالحسن خرقانی به دلیل شیوع ویروس کرونا مسافران و گردشگران را نمی‌پذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل شیوع ویروس کرونا و بیم گسترش این ویروس بین افراد مختلف، برخی مجموعه‌های گردشگری و اماکن تاریخی شهرستان شاهرود مسافران و گردشگران را تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌کنند.

بنا به اعلام دهیاری ابر، از روز شنبه از ورود گردشگران به جنگل ابر به دلیل شیوع ویروس کرونا جلوگیری می‌شود همچنین این تصمیم تا اطلاع ثانوی است و احتمال لغو آن تا رفع ویروس وجود دارد.

مجموعه آبشار تنگ‌دستان مجن نیز تا اطلاع ثانوی به دلیل توصیه‌های پزشکی و ضرورت عدم تجمع عمومی مردم تعطیل شده است.

دیگر مجموعه گردشگری که این روزها به دلیل شیوع کرونا تعطیل است، مجموعه تاریخی ابوالحسن خرقانی در روستای قلعه نو خرقان شاهرود است که امنای این مجموعه از ورود گردشگران به آن جلوگیری می‌کنند.

از سوی دیگر جاده‌های بین استان گلستان و شهرستان شاهرود نیز برای ورود غیر بومی‌ها تا اطلاع ثانوی مسدود است. توصیه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ماندن در خانه و عدم بیرون آمدن تا فروکش کردن ویروس کرونا است.

این تصمیم‌ها در پی شیوع کرونا در شهرستان شاهرود گرفته شده است.

کد مطلب 4872718

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