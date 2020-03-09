ارزهای مجازی با سقوط نفت ۲۱میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بازار ارز مجازی به دنبال سقوط قیمت نفت و سقوط سهام فرو ریخت و باعث شد ۲۱.۵۸ میلیارد دلار از ارزش ارزهای مجازی تنها ظرف چند ساعت بر باد برود. سقوط ارزش ارزهای مجازی در ابتدای معاملات امروز بیشتر از این هم شد اما این ارزها توانستند اندکی از ضرر خود را جبران کنند.

قیمت بیت‌کوین، بزرگترین ارز مجازی بازار از نظر ارزش کل، ۸ درصد نسبت به ۲۴ ساعت پیش سقوط کرد و تا ۷۷۷۲ دلار پایین آمد.

سقوط قیمت ارزهای مجازی پس از آن آغاز شد که عربستان سعودی به دنبال عدم توافق با روسیه برای کاهش تولید، قیمت فروش خود را پایین آورد تا آغازگر جنگ قیمت نفت باشد. این اقدام باعث شد قیمت‌های نفت با آغاز معاملات امروز تا ۳۰ درصد سقوط کنند و منجر به سقوط بازارهای دیگر شوند.