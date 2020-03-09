به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق یزدان‌شناس ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه و تقویت پرورش دام به‌ویژه پرورش شتر است.

وی اضافه کرد: بر اساس شیوه نامه خرید، فروش، حمل و نگهداری دام‌های زنده مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به موجب آن همه دامداران موظفند نسبت به پلاک کوبی و هویت‌گذاری دام‌های خود اقدام کنند.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: هر گونه حمل و جابجایی دام در داخل استان و بین استان با استان‌های همجوار بدون هویت گذاری و اخذ گواهی حمل دامپزشکی ممنوع است.

وی افزود: شترداران همچون سایر دامداران نسبت به این موضوع اقدام کرده و از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۰ درصد شترهای استان، پلاک‌کوبی و هویت دار شده‌اند و مشخصات آنها در سامانه جامع هویت گذاری ثبت شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان داشت: بر اساس سامانه جامع هویت گذاری تاکنون سه هزار و ۶۷۵ نفر شتر در ۱۱۲ گله در سطح استان به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد هزار و ۴۱۳ نفر در شهرستان دیر، هزار و ۲۶ نفر در شهرستان دشتی، ۵۴۱ نفر در شهرستان بوشهر، ۴۹۳ نفر در شهرستان دشتستان، ۱۱۲ نفر در شهرستان کنگان، ۴۷ نفر در شهرستان عسلویه و ۴۳ نفر در شهرستان گناوه بوده است.