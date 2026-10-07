به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران از ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در راستای قدردانی از همراهی و مشارکت شهروندان و با هدف تسهیل پرداخت عوارض و حمایت از ساخت‌وساز، تسهیلات ویژه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری بندر بوشهر در نظر گرفته شده است.

حیدری اظهار کرد: بر اساس این طرح، شهروندانی که نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند، از ۲۵ درصد جایزه خوش‌حسابی ویژه پرداخت عوارض بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: همچنین برای شهروندانی که مشمول مازاد تراکم ساختمانی هستند، ۱۵ درصد تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.

شهردار بوشهر با اشاره به اینکه این تسهیلات با هدف همراهی بیشتر با شهروندان و تسهیل فرآیند پرداخت و انجام امور ساختمانی ارائه می‌شود، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند از این فرصت و تسهیلات پیش‌بینی‌شده تا ١٣ آبان‌ماه استفاده کنند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان در پرداخت عوارض و مشارکت آنان در مدیریت شهری، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای برای ساختن شهری آبادتر و برخوردارتر خواهد بود.